Какое растительное масло лучше использовать для жарки

Ключевое отличие между нерафинированным и рафинированным маслом - в степени обработки и сохранении полезных веществ.

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Нерафинированное масло сохраняет свой естественный вкус и аромат, богато витаминами и минералами, но не подходит для жарки, так как при нагреве окисляется и может выделять вредные вещества.

Рафинированное масло - это масло, которое прошло процесс очистки и удаления нежелательных примесей и веществ. Благодаря этому оно более жидкое, не имеет яркого вкуса и аромата, и хорошо переносит высокие температуры, что делает его идеальным для жарки и других видов термической обработки.

Специалисты напоминают о важности использования масла только один раз для жарки, чтобы избежать образования вредных трансжиров, которые могут отрицательно влиять на здоровье.

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