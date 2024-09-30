Готовим спагетти болоньезе в мультиварке

Спагетти болоньезе в мультиварке — это простая в приготовлении альтернатива классической итальянской пасте. Приводим легкий пошаговый рецепт деликатеса, не уступающего оригиналу!

Ингредиенты

Спагетти — 400 г

Фарш (говяжий) — 300 г

Сыр твердых сортов — 100 г

Томаты — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Лук — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 4 ст. л.

Соль, перец, приправы — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Вода — 2 л

Способ приготовления

Влейте 1/2 воды в мультиварку, вскипятите (например, на режиме «Суп»), всыпьте соль и перец. Выложите спагетти в кипящую воду, готовьте 10 минут на режиме «Паста». Извлеките и промойте пасту.

На помидорах сделайте надрезы, ошпарьте кипятком и перенесите в холодную воду. Теперь вы сможете без труда удалить кожицу. Мякоть мелко нарежьте.

Измельчите сыр на мелкой терке. Лук нашинкуйте небольшими кусочками. Чеснок спрессуйте.

Установите мультиварку на режим «Выпечка» на 40 минут. Влейте на дно масло, следом всыпьте лук и чеснок, нажмите «Старт» и готовьте три минуты, не опуская крышку.

Выложите в мультиварку помидоры и томатную пасту, готовьте пять минут. Затем вмешайте фарш и специи, готовьте 10 минут под крышкой.

Влейте оставшуюся воду и готовьте под крышкой до завершения программы «Выпечка». Перелейте соус в отдельную емкость.

Выложите пасту на тарелки, посыпьте тертым сыром, затем полейте соусом. Украсьте свежей измельченной зеленью.

Домашняя паста болоньезе в мультиварке готова!