Рецепт лучшего напитка из огурцов

Огурцы являются отличной основой для полезных напитков. У сторонников правильного питания огуречная вода пользуется популярностью. Вот как сделать напиток еще вкуснее.

Возьмите два огурца среднего размера, небольшой лимон, два стакана фильтрованной воды и пару ложек жидкого меда.

Вымойте огурцы, порубите их на кусочки и отправьте в чашу блендера, измельчите. Используйте марлю, чтобы отфильтровать огуречную массу. Добавьте сок лимона, воду и подайте с медом. Напиток имеет детокс-эффект, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

Ранее сообщалось, что касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая известна противовоспалительными свойствами. Также в нем есть мононенасыщенные жирные кислоты. Касторовое масло не только хорошо увлажняет кожу, но и уменьшает воспаление, а также улучшает эластичность кожи и нейтрализует признаки старения.