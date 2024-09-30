Более четверти жителей России пьют кофе, чтобы успокоиться

Более четверти россиян, 26%, пьют кофе, чтобы успокоиться, в то время как 29% человек испытывают радость от этого напитка, выяснили аналитики. С результатами исследования, участие в котором приняли 1 000 человек, ознакомилась "Газета.ру".

При этом 37% пьют кофе для удовольствия. 34% респондентов ощущают стабильность после выпитого кофе, а 32% испытывают радость от чашки кофе. Еще 28% участников опроса пьют кофе, чтобы сосредоточиться.

Психолог Мария Перестюк отметила, что для многих россиян утренний кофе – ритуал, который дает возможность начать день неспешно. По ее словам, некоторые люди получают удовольствие не только от самого процесса питья кофе, но и от его приготовления. Для других утренний кофе – это возможность пообщаться с друзьями и коллегами.

Исследование также показало, что 49% опрошенных пьют кофе вечером, а 14% – утром и столько же днем, в то время как 23% могут позволить себе чашку кофе в любое время суток.

Кроме того, 22% пьют кофе на работе, 17% – во время прогулки, 12% – когда чувствуют себя расстроенными, а 9% – во время прогулки с друзьями.

Однако кофеин не рекомендуется употреблять детям, так как это может вызвать побочные эффекты и привести к формированию зависимости, отметила врач-кардиолог Мария Лобова в беседе с News.ru.

Она также сообщила, что пожилым людям следует ограничить потребление кофе или вовсе отказаться от него из-за того, что с возрастом метаболизм замедляется и кофеин дольше остается в организме. Это может привести к усилению возбудимости, тревожности, бессоннице и другим нежелательным эффектам.

По словам Лобовой, кофеин может раздражать слизистую желудка и вызывать обострение язвенной болезни. Никотиновая кислота, содержащаяся в кофе, расслабляет гладкую мускулатуру, приводит к усугублению симптомов расстройства кишечника, а у людей со слабым анальным сфинктером возможно недержание.

Людям с расстройством пищеварения не следует злоупотреблять кофе. Помимо этого, не рекомендуется употреблять кофе перед сном, так как это может вызвать бессонницу и нарушить фазу глубокого сна.

Лобова также предупредила, что резкое прекращение употребления кофеина может привести к негативным последствиям, таким как сонливость, депрессия, повышенная утомляемость и мышечное напряжение, а также запоры. Поэтому Лобова рекомендует сокращать количество кофеина постепенно.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пожилым людям следует ограничить одной чашкой кофе в день из-за большого количества кофеина. По его словам, кофе также не рекомендуется употреблять при обострении гастрита и язвы, а при гипертонической болезни необходимо убедиться, не повышается ли давление после выпитого.