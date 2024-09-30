Как правильно выбрать дыню: три главных совета

Сезон дынь подходит к концу, поэтому многие задумываются, как правильно выбрать этот фрукт. Эксперты дали три главных совета на этот счет.

Для начала определитесь с местом приобретения дыни. Лучше всего покупать этот фрукт в магазинах, супермаркетах или официальных рынках, поскольку продавцы стараются соблюдать правила хранения продуктов. Не рискуйте покупать дыни у частников или вдоль автомобильных дорог.

Сладкую и спелую дыню можно выбрать по звуку, цвету и упругости. Если легонько хлопнуть по плоду рукой, то должен раздастся глухой звук — это говорит о том, что плод созрел. Фрукт не должен быть покрыт темными, немного вогнутыми пятнами — эти признаки указывают на испорченность продукта. Допускается лишь одно пятно на кожуре — на боку, на котором лежала дыня на грядке.

Также можно выбрать дыню по упругости. Если при сжатии она немного пружинит, то плод спелый. Если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела. У «колхозницы» должна быть гладкая кожура, а у «торпеды» — шершавая, с бороздами.

Не храните разрезанную дыню в тепле или при комнатной температуре. После разрезания плод лучше убрать в холодильник.

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