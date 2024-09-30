Эксперт рассказал, как определить качество еды из доставки на глаз

Эксперт Григорий Балагуров, директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» заявил, что для определения качества еды из доставки нужно обратить внимание на целостность упаковки блюда, сообщает Lenta.ru. Он отметил, что наиболее безопасными считаются герметичные пищевые контейнеры, запаянные пленкой, а бумажные боксы не обеспечивают должной защиты от микроорганизмов.

При получении заказа следует проверить упаковку на наличие повреждений, вздутий, разрывов и вмятин. Если какие-либо дефекты обнаружены, это может указывать на неправильное хранение или транспортировку продукции.

Эксперт также отметил, что слишком быстрая доставка может свидетельствовать о том, что еда была приготовлена заранее, а не перед отправкой. Он рекомендует проверить маркировку даты фасовки и сроков годности.

По словам Балагурова, курьер на велосипеде или скутере может столкнуться с проблемой сохранения температур, особенно в холодное время года. Кроме того, неплотно закрытая сумка курьера увеличивает риск загрязнения продуктов.

Ранее сообщалось, что фасоль, которая оказалась одной из главной причиной высокого количества заболеваний ботулизмом в России, была закуплена за рубежом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за границей продукт вакуумировали непонятным образом. Сейчас в деле разбирается Следственный комитет.