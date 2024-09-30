Домашний рецепт кабачковой икры: справится любая хозяйка

Отличный домашний рецепт кабачковой икры. Ее оценят не только любители, но и те, кто ни разу не пробовал. Вот как ее быстро приготовить.

Возьмите 500 г кабачков, 150 г репчатого лука, 150 г моркови, четыре зубчика чеснока, 50 г томатной пасты, столовую ложку сахарного песка, соль и перец по вкусу, подсолнечное масло.

Кабачки нарежьте кубиками, а лук — мелко. Морковь и чеснок измельчите на терке. Обжарьте на масле овощи. Все посолите и поперчите. Жарьте около 25 минут.

Далее переложите овощную массу в блендер, пробейте до однородной массы и переложите в чистую банку с крышкой. Блюдо готово!

Ранее NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.