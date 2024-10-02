Рецепт для похудения: пицца на курином фарше

Пицца на курином фарше вместо теста получается очень необычной. Она не содержит быстрых углеводов и поэтому не вредит фигуре — всего 114 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 330 г куриного фарша, половину яйца, чайную ложку базилика, соль по вкусу, две столовые ложки томатного соуса, один болгарский перец, по 120 г помидоров и моцареллы.

Куриное филе промойте и пропустите через мясорубку. Добавьте к фаршу яйцо, посолите и добавьте базилик. Все хорошо перемешайте.

Застелите противень пергаментом и руками сформируйте из фарша основу для пиццы. Выпекайте основу в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Нарежьте овощи, убрав все лишнее. Основу для пиццы смажьте томатным соусом. Выложите нарезанные помидоры, сверху перец и посыпьте натертым сыром. Запекайте пиццу без теста в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Блюдо готово!

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