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Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Драчена — разновидность омлета с разными добавками — сегодня весьма популярна в белорусской кухне. Делимся самым необычным рецептом сладкой драчены.

Рецепт сладкого омлета по-белорусски
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 6 шт.;
  • топленое масло — 1,5 ст. л.;
  • картофельная мука — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 4 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • кардамон — по вкусу;
  • миндаль — 1 ст.

Масло растереть с желтками яиц добела. Добавить сметану, сахар, муку, вымешать миксером. Всыпать измельченный миндаль, свежую цедру и специи. Тщательно перемешать ложкой. Яичные белки взбить миксером до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто. Смазать сковороду небольшим количеством любого масла, выложить тестом и запекать в разогретой духовке около 20 минут.

  • Калорийность на 100 г: 283,76 ккал.
  • БЖУ: 9,64/20,28/15,56.
  • Время приготовления: 40 минут.
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