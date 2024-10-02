Рецепт салата из свеклы, запеченной с овощами в фольге

Попробуйте запечь овощи в фольге: это позволит сохранить все полезные вещества и придать салату насыщенный вкус. Свекла, морковь и помидоры прекрасно сочетаются между собой, создавая гармоничный вкус.
Ингредиенты
- Свекла — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Морковка — 2 шт.
- Масло растительное (рекомендуем взять оливковое)— 2 ст. л.
- Соль поваренная пищевая — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию)
- Петрушка — для украшения
Пошаговый рецепт
Свеклу, морковь и томаты хорошенько промойте. Свеклу и морковь очистите от кожуры. Помидоры оставьте целыми.
Заверните каждый овощ в фольгу отдельно, добавьте к ним немного масла, специй. Посолите и поперчите продукты. Духовку прогрейте до 200 градусов, отправьте в нее ингредиенты минут на 40–50 минут. Смотрите по вашей плите: нужно вытащить овощи, когда они станут мягкими.
Дайте запеченным продуктам немного остыть, затем нарежьте свеклу и морковь кубиками, а помидоры дольками.
Перемешайте нарезанные овощи, приправьте их лимонным соком, оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу.
Украсьте салат свежей петрушкой и подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо.