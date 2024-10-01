Рецепт запеченных яблок с орехом

Яблоки, запеченные в духовке с орехами — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите четыре яблока, 70 г грецких орехов, две чайные ложки изюма, две столовые ложки меда и корицу по вкусу.

Промойте и просушите яблоки. Срежьте верхушку и ложкой удалите мякоть вместе с сердцевиной и семенами. Оставьте по бокам стенки толщиной около 1 см. У вас должны получиться чашечки из яблок.

Грецкие орехи измельчите любым способом. Изюм помойте и обсушите. Смешайте его с орехами и медом. Выложите начинку в яблоки, поставьте их в форму для выпекания. Запекайте яблоки около 30 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово!

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