Пять способов необычно приготовить кофе

Кофе – это не просто напиток, но еще и ритуал, и источник вдохновения. Но даже самый искушенный кофеман порой устает от привычного вкуса. Если вы хотите разнообразить свои кофейные будни, приготовьтесь к экспериментам! В Международный день кофе, 1 октября, «ФедералПресс» подобрали для вас пять рецептов, которые удивят своей простотой и изысканностью.

Кофе по-вьетнамски

Вьетнамский кофе – это настоящий взрыв вкуса, который покорит вас своей насыщенностью и неповторимым ароматом. Секрет его приготовления кроется в использовании специального металлического фильтра – «фина», который позволяет получить густой и ароматный напиток.

Ингредиенты

Молотый кофе (лучше всего сорт робуста) – 3 столовые ложки

Сгущенное молоко – 2 столовые ложки

Горячая вода – 150 мл

Лед (по желанию)

Приготовление

Насыпьте кофе в «фин». Установите фильтр на чашку и медленно влейте горячую воду. Дождитесь, пока кофе полностью стечет в чашку. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте. По желанию добавьте лед.

Совет: для более насыщенного вкуса используйте кофе темной обжарки.

Кофе по-турецки

Ароматный, крепкий, с густой пенкой – кофе по-турецки по праву считается одним из самых популярных способов приготовления этого напитка в домашних условиях. Он идеально подходит для неторопливого утра и душевных разговоров.

Ингредиенты

Мелко молотый кофе – 2 чайные ложки

Вода – 100 мл

Сахар (по вкусу)

Специи (кардамон, корица – по желанию)

Приготовление:

В турку насыпьте кофе, сахар и специи. Залейте холодной водой. Поставьте турку на медленный огонь. Доведите кофе до кипения, но не кипятите. Как только поднимется пенка, снимите турку с огня. Повторите процедуру 2–3 раза. Разлейте кофе по чашкам.

Совет: для приготовления кофе по-турецки лучше всего использовать медный джезву.

Раф-кофе

Раф – это изысканный напиток, который сочетает в себе нежность сливок, аромат ванили и бодрящий вкус кофе. Он подойдет тем, кто предпочитает сладкий и необычный кофе.

Ингредиенты

Эспрессо – 50 мл

Сливки 10% – 100 мл

Сахар – 1 чайная ложка

Ванильный сахар – 1/2 чайной ложки

Приготовление

Взбейте в блендере эспрессо, сливки, сахар и ванильный сахар до образования густой пены. Перелейте напиток в чашку.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку корицы.

Кофе глясе

Глясе – это идеальный вариант для тех, кто любит кофе и мороженое. Этот напиток отлично освежает в жаркую погоду и поднимает настроение.

Ингредиенты

Эспрессо – 50 мл

Мороженое – 1 шарик

Шоколадная крошка (по желанию)

Приготовление

В высокий стакан положите шарик мороженого. Залейте эспрессо. По желанию посыпьте шоколадной крошкой.

Совет: для приготовления кофе глясе лучше всего использовать пломбир или сливочное мороженое.

Кофе с корицей

Этот напиток согреет вас в холодный день и наполнит дом уютным ароматом корицы.

Ингредиенты

Молотый кофе – 2 столовые ложки

Вода – 200 мл

Корица – 1 палочка

Сахар (по вкусу)

Приготовление

В турку насыпьте кофе, добавьте палочку корицы и сахар. Залейте холодной водой. Поставьте турку на медленный огонь. Доведите кофе до кипения, но не кипятите. Снимите турку с огня и дайте напитку настояться несколько минут.

Совет: для более насыщенного вкуса можно использовать молотую корицу.