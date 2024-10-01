Пять способов необычно приготовить кофе

Как необычно приготовить кофе: пять способов, которые разбудят ваши вкусовые рецепторы
Кофе – это не просто напиток, но еще и ритуал, и источник вдохновения. Но даже самый искушенный кофеман порой устает от привычного вкуса. Если вы хотите разнообразить свои кофейные будни, приготовьтесь к экспериментам! В Международный день кофе, 1 октября, «ФедералПресс» подобрали для вас пять рецептов, которые удивят своей простотой и изысканностью.
Кофе по-вьетнамски
Вьетнамский кофе – это настоящий взрыв вкуса, который покорит вас своей насыщенностью и неповторимым ароматом. Секрет его приготовления кроется в использовании специального металлического фильтра – «фина», который позволяет получить густой и ароматный напиток.
Ингредиенты
- Молотый кофе (лучше всего сорт робуста) – 3 столовые ложки
- Сгущенное молоко – 2 столовые ложки
- Горячая вода – 150 мл
- Лед (по желанию)
Приготовление
- Насыпьте кофе в «фин».
- Установите фильтр на чашку и медленно влейте горячую воду.
- Дождитесь, пока кофе полностью стечет в чашку.
- Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
- По желанию добавьте лед.
Совет: для более насыщенного вкуса используйте кофе темной обжарки.
Кофе по-турецки
Ароматный, крепкий, с густой пенкой – кофе по-турецки по праву считается одним из самых популярных способов приготовления этого напитка в домашних условиях. Он идеально подходит для неторопливого утра и душевных разговоров.
Ингредиенты
- Мелко молотый кофе – 2 чайные ложки
- Вода – 100 мл
- Сахар (по вкусу)
- Специи (кардамон, корица – по желанию)
Приготовление:
- В турку насыпьте кофе, сахар и специи.
- Залейте холодной водой.
- Поставьте турку на медленный огонь.
- Доведите кофе до кипения, но не кипятите. Как только поднимется пенка, снимите турку с огня.
- Повторите процедуру 2–3 раза.
- Разлейте кофе по чашкам.
Совет: для приготовления кофе по-турецки лучше всего использовать медный джезву.
Раф-кофе
Раф – это изысканный напиток, который сочетает в себе нежность сливок, аромат ванили и бодрящий вкус кофе. Он подойдет тем, кто предпочитает сладкий и необычный кофе.
Ингредиенты
- Эспрессо – 50 мл
- Сливки 10% – 100 мл
- Сахар – 1 чайная ложка
- Ванильный сахар – 1/2 чайной ложки
Приготовление
- Взбейте в блендере эспрессо, сливки, сахар и ванильный сахар до образования густой пены.
- Перелейте напиток в чашку.
Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку корицы.
Кофе глясе
Глясе – это идеальный вариант для тех, кто любит кофе и мороженое. Этот напиток отлично освежает в жаркую погоду и поднимает настроение.
Ингредиенты
- Эспрессо – 50 мл
- Мороженое – 1 шарик
- Шоколадная крошка (по желанию)
Приготовление
- В высокий стакан положите шарик мороженого.
- Залейте эспрессо.
- По желанию посыпьте шоколадной крошкой.
Совет: для приготовления кофе глясе лучше всего использовать пломбир или сливочное мороженое.
Кофе с корицей
Этот напиток согреет вас в холодный день и наполнит дом уютным ароматом корицы.
Ингредиенты
- Молотый кофе – 2 столовые ложки
- Вода – 200 мл
- Корица – 1 палочка
- Сахар (по вкусу)
Приготовление
- В турку насыпьте кофе, добавьте палочку корицы и сахар.
- Залейте холодной водой.
- Поставьте турку на медленный огонь.
- Доведите кофе до кипения, но не кипятите.
- Снимите турку с огня и дайте напитку настояться несколько минут.
Совет: для более насыщенного вкуса можно использовать молотую корицу.