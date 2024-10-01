Как правильно выбрать соль для засолки капусты

Вкус соленой капусты зависит в первую очередь от выбранной соли. Вот как правильно выбрать главный ингредиент закуски.

Опытные кулинары советуют брать обычную соль без каких-либо добавок. Ни в коем случае не используйте йодированную соль. Также обращайте внимание на помол. Он должен быть крупный или средний.

На килограмм капусты берите 30 граммов соли. Если вы добавите меньше, капуста заплесневеет.

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