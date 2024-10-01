Нередко хозяйки задумываются, как правильно выбрать свежую рыбу для различных блюд. Эксперты назвали пять способов справиться с задачей, о которых мало кто знает.

Во-первых, важно следить за сроком годности. Сделать это можно не только по маркировке, но и по внешнему виду. Глаза у рыбы должны быть ясными, без помутнений, жабры — красными или розовыми, без запаха аммиака (коричневые жабры говорят о начале гниения рыбы), чешуйки — плотно прилегающими друг к другу, ровными. Помните, что слизь — естественная защитная оболочка рыбы, а не признак порчи.

Во-вторых, тушка должна быть упругой. При надавливании рыба должна сразу восстанавливать форму, а если остается вмятина, то продукт несвежий или подвергался дефросту.

В-третьих, запах рыбы должен быть едва уловимым. Если вы ощущаете явный рыбный запах — это признак начавшейся порчи.