Четыре самых осенних блюда, которые понравятся детям
Осенний рацион не так уж скучен, как может показаться. Шеф-повар Сергей Мигалов подсказал нам идеи самых осенних блюд, которые ваш ребенок точно не оставит на тарелке. А простота их приготовления наверняка вжохновит и вас!
Запеченная кукуруза
Что нам понадобится:
- Кукуруза — 2 шт.
- Зелень по вкусу.
- Сливочное масло — 30 г.
- Соль по вкусу.
- Фольга.
Как готовим:
Разминаем в тарелке масло, добавляем туда соль и зелень. Натираем кукурузу маслом с зеленью и заворачиваем в фольгу. Сергей: «Предварительно разогрейте духовку, чтобы не ждать уже с масляным початком, пока все прогреется, масло может стечь за это время». Ждем, пока духовка нагреется до 220 градусов и отправляем в нее початки в фольге. Печем примерно 40 минут.
Тыква с медом
Что нам понадобится:
- Тыква — 1 шт.
- Яблоки — 3 шт.
- Сухофрукты — 2 горсти.
- Мед — 2 ст.л.
- Орехи — 1 горсть.
- Корица — 1 щепотка.
Как готовим:
Замачиваем сухофрукты и после разбухания режем на маленькие кусочки. Снимаем кожуру с яблок и также нарезаем. Из тыквы необходимо удалить семечки, предварительно срезав верхушку. Наполняем тыкву яблоками и сухофруктами, посыпаем корицей и ставим в разогретую духовку. Готовим тыкву примерно полтора часа. После того, как блюдо остынет, поливаем медом и посыпаем орехами, которые можно измельчить или просто поломать.
Панкейки из тыквы
Что нам понадобится:
- Молоко — 120 мл.
- Тыквенное пюре — 4 ст.л.
- Мука — 1 ст.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Разрыхлитель.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Соль — 1 щепотка.
Как готовим:
Смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавляем в пюре молоко и масло, тщательно перемешиваем. Соединяем все ингредиенты и взбиваем в блендере. Наш эксперт советует оставить тесто на 20 минут. Жарим панкейки на тефлоновой сковороде.
Суфле из яблок
Что нам понадобится:
- Яблоко — 1 шт.
- Кабачок — 50 г.
- Белок куриного яйца — ½.
- Печенье — несколько штук.
Как готовим:
Превращаем кабачок и яблоко в пюре в блендере. Печенье ломаем и смешиваем с пюре. Белок необходимо хорошо взбить. Смазываем форму для запекания маслом и выкладываем яблочную массу, ставим запекаться в духовку на 25 минут.