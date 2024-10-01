Четыре самых осенних блюда, которые понравятся детям

Осенний рацион не так уж скучен, как может показаться. Шеф-повар Сергей Мигалов подсказал нам идеи самых осенних блюд, которые ваш ребенок точно не оставит на тарелке. А простота их приготовления наверняка вжохновит и вас!

Запеченная кукуруза

Что нам понадобится:

Кукуруза — 2 шт.

Зелень по вкусу.

Сливочное масло — 30 г.

Соль по вкусу.

Фольга.

Как готовим:

Разминаем в тарелке масло, добавляем туда соль и зелень. Натираем кукурузу маслом с зеленью и заворачиваем в фольгу. Сергей: «Предварительно разогрейте духовку, чтобы не ждать уже с масляным початком, пока все прогреется, масло может стечь за это время». Ждем, пока духовка нагреется до 220 градусов и отправляем в нее початки в фольге. Печем примерно 40 минут.

Тыква с медом

Что нам понадобится:

Тыква — 1 шт.

Яблоки — 3 шт.

Сухофрукты — 2 горсти.

Мед — 2 ст.л.

Орехи — 1 горсть.

Корица — 1 щепотка.

Как готовим:

Замачиваем сухофрукты и после разбухания режем на маленькие кусочки. Снимаем кожуру с яблок и также нарезаем. Из тыквы необходимо удалить семечки, предварительно срезав верхушку. Наполняем тыкву яблоками и сухофруктами, посыпаем корицей и ставим в разогретую духовку. Готовим тыкву примерно полтора часа. После того, как блюдо остынет, поливаем медом и посыпаем орехами, которые можно измельчить или просто поломать.

Панкейки из тыквы

Что нам понадобится:

Молоко — 120 мл.

Тыквенное пюре — 4 ст.л.

Мука — 1 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Разрыхлитель.

Растительное масло — 2 ст.л.

Соль — 1 щепотка.

Как готовим:

Смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавляем в пюре молоко и масло, тщательно перемешиваем. Соединяем все ингредиенты и взбиваем в блендере. Наш эксперт советует оставить тесто на 20 минут. Жарим панкейки на тефлоновой сковороде.

Суфле из яблок

Что нам понадобится:

Яблоко — 1 шт.

Кабачок — 50 г.

Белок куриного яйца — ½.

Печенье — несколько штук.

Как готовим:

Превращаем кабачок и яблоко в пюре в блендере. Печенье ломаем и смешиваем с пюре. Белок необходимо хорошо взбить. Смазываем форму для запекания маслом и выкладываем яблочную массу, ставим запекаться в духовку на 25 минут.