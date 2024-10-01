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Четыре самых осенних блюда, которые понравятся детям

Осенний рацион не так уж скучен, как может показаться. Шеф-повар Сергей Мигалов подсказал нам идеи самых осенних блюд, которые ваш ребенок точно не оставит на тарелке. А простота их приготовления наверняка вжохновит и вас!

Четыре самых осенних блюда, которые понравятся детям
© globallookpress.com

Запеченная кукуруза

Что нам понадобится:

  • Кукуруза — 2 шт.
  • Зелень по вкусу.
  • Сливочное масло — 30 г.
  • Соль по вкусу.
  • Фольга.

Как готовим:

Разминаем в тарелке масло, добавляем туда соль и зелень. Натираем кукурузу маслом с зеленью и заворачиваем в фольгу. Сергей: «Предварительно разогрейте духовку, чтобы не ждать уже с масляным початком, пока все прогреется, масло может стечь за это время». Ждем, пока духовка нагреется до 220 градусов и отправляем в нее початки в фольге. Печем примерно 40 минут.

Тыква с медом

Что нам понадобится:

  • Тыква — 1 шт.
  • Яблоки — 3 шт.
  • Сухофрукты — 2 горсти.
  • Мед — 2 ст.л.
  • Орехи — 1 горсть.
  • Корица — 1 щепотка.

Как готовим:

Замачиваем сухофрукты и после разбухания режем на маленькие кусочки. Снимаем кожуру с яблок и также нарезаем. Из тыквы необходимо удалить семечки, предварительно срезав верхушку. Наполняем тыкву яблоками и сухофруктами, посыпаем корицей и ставим в разогретую духовку. Готовим тыкву примерно полтора часа. После того, как блюдо остынет, поливаем медом и посыпаем орехами, которые можно измельчить или просто поломать.

Панкейки из тыквы

Что нам понадобится:

  • Молоко — 120 мл.
  • Тыквенное пюре — 4 ст.л.
  • Мука — 1 ст.л.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Разрыхлитель.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Соль — 1 щепотка.

Как готовим:

Смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавляем в пюре молоко и масло, тщательно перемешиваем. Соединяем все ингредиенты и взбиваем в блендере. Наш эксперт советует оставить тесто на 20 минут. Жарим панкейки на тефлоновой сковороде.

Суфле из яблок

Что нам понадобится:

  • Яблоко — 1 шт.
  • Кабачок — 50 г.
  • Белок куриного яйца — ½.
  • Печенье — несколько штук.

Как готовим:

Превращаем кабачок и яблоко в пюре в блендере. Печенье ломаем и смешиваем с пюре. Белок необходимо хорошо взбить. Смазываем форму для запекания маслом и выкладываем яблочную массу, ставим запекаться в духовку на 25 минут.