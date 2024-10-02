Рецепт для похудения: омлет с грибами и сыром

Омлет с грибами и сыром на сковороде можно приготовить как на завтрак, так и на дневной перекус. Такое блюдо готовится быстро и не вредит фигуре — всего 124 ккал на 100 г.

Возьмите 100 г шампиньонов, два помидора, три яйца, 50 г твердого сыра, 20 г растительного масла, соль и молотый черный перец по вкусу.

Шампиньоны помойте и нарежьте на ломтики. Яйца соедините с молоком, посолите, поперчите и взбейте венчиком.

Натрите твердый сыр и добавьте в яичную массу. На сковороде обжарьте шампиньоны со всех сторон до подрумянивания. Залейте грибы яичной массой, выложите нарезанные помидоры и накройте крышкой. Обжаривайте омлет на минимальном огне около 10 минут. Блюдо готово!

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