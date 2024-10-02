Рецепт салата из запеченной свеклы с изюмом и орехами

Запеченная в фольге свекла получается сочной и вкусной, а также отличается массой полезных свойств. Например, она улучшает пищеварение и регулирует обмен веществ. Делимся рецептом вкуснейшего и полезного салата из запеченной свеклы с изюмом и орехами.

Ингредиенты

Свекла — 3 шт.

Изюм (сорт без косточек) — 50 г

Грецкие орехи очищенные — 50 г

Кедровые орехи — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез, сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л. для заправки

Соль — по вкусу

Вы можете заменить кедровые и грецкие орехи другими видами по вкусу, например, кешью или миндалем.

Способ приготовления

Промытую и обсушенную свеклу заверните в фольгу (каждый плод по отдельности), выложите в форму, запекайте 1–2 часа на 200 градусах в духовке. Чем крупнее и старше плод, тем дольше его нужно готовить.

Замочите изюм в кипятке на 10 минут, затем откиньте на дуршлаг, просушите на бумажном полотенце.

Грецкие (или другие) орехи измельчите ножом. Кедровые орешки нарезать не нужно.

Свеклу измельчите на терке или нашинкуйте мелкими кубиками. Чеснок спрессуйте.

Соедините ингредиенты в глубокой миске, посолите и заправьте по вкусу, хорошо перемешайте.

Салат с запеченной свеклой готов!