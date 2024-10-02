Рецепт для похудения: минтай с рисом

Минтай с рисом — это отличное доступное основное блюдо. Оно экономит время хозяйкам и не вредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 250 г минтая, стакан круглого риса, 1,5 стакана воды, луковицу, тимьян и чабрец, соль и перец по вкусу, 40 г подсолнечного масла и 10 г твердого сыра.

Отварите рис до полуготовности. Рыбу очистите, промойте и срежьте филе с тушки. Порежьте на порционные куски.

Посолите и поперчите минтай, хорошо смажьте подсолнечным маслом и оставьте, пока варится рис.

Лук почистите и нарежьте удобным способом. Слегка обжарьте его на сковороде.

Посолите рис, добавьте тимьян, масло и перемешайте. Выложите половину риса в жаропрочную форму, следом обжаренный лук и снова рис. Сверху разложите рыбу и сбрызните маслом. Посыпьте ее тертым сыром. Выпекайте все в духовке течение 20 минут. Блюдо готово!

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