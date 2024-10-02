Рецепт для похудения: тирамису без выпечки. Едим — и килограммы уходят
Необычный диетический вариант тирамису всего за 10 минут. Десерт не требует выпечки, получается нежным, в меру сладким и не вредит фигуре — всего 141 ккал на 100 г.
Для приготовления возьмите 40 г хлебцев (овсяных, цельнозерновых или рисовых), 150 г творога, 130 мл натурального творога, столовую ложку сахара, стакан кофе.
Творог и йогурт соедините, добавьте к ним ложку сахара или сахарозаменителя. Все пробейте погружным блендером до состояния крема.
Вскипятите воду, заварите кофе и добавьте в него оставшийся сахар. Немного остудите напиток и перелейте в блюдце.
Обмакивайте хлебцы в кофе и выкладывайте на тарелку в один ряд. Намажьте на хлебцы творожный крем тонким слоем.
Сверху выложите второй слой хлебцев, размоченных в кофе, и сверху намажьте кремом. Повторяйте слои, пока не закончатся хлебцы. Уберите тирамису в холодильник на час. Блюдо готово!
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