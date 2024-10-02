Яндекс назвал самые популярные рецепты в Новосибирске

Жители городов-миллионников России часто ищут видеорецепт приготовления торта «Черепаха». Не отстают от них и новосибирцы: судя по агрегированным обезличенным запросам в поиске популярный десерт в столице Сибири готовят часто.

© globallookpress

Вместе с тортом «Черепаха» жители Новосибирска в Сети ищут, как приготовить шарлотку – это блюдо продолжает оставаться любимым у хозяек. На втором месте оказались блины, а на третьем - сырники. Одновременно с десертами новосибирцы озадачены поиском рецептом салата «Цезарь», супов и борща – сказывается осеннее похолодание, во время которого лучше греться питательными блюдами.

Среди продуктов, видеорецепты с которыми чаще всего ищут новосибирцы, первое место досталось свинине, второе — говядине, третье — курице. В топ пять попали также творог, яблоки и абрикосы.

Кроме этого, жители городов-миллионников не прочь воспользоваться необычными рецептами. В поиске встречаются запросы «как приготовить лапшу быстрого приготовления», «ленивые голубцы рецепт как в детском саду», «драники от Лукашенко рецепт», «рецепт хреновины без хрена на зиму», «как приготовить вкусно сосиски», «торт из кабачков вкуснейший рецепт», «как приготовить картошку чтобы она не поднимала сахар».

Редкий обед жителей Новосибирска обходится без подливки, хотя такое дополнение к блюдам верно называть подливой. Об этом корреспонденту VN.ru рассказал преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель. Он же объяснил разницу между подливой и соусом.