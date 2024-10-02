Эксперт рассказал, как сохранить овощи до весны

Важный запас на зиму - картофель. Как правило, этот овощ заготавливают в больших количествах. Однако ему требуется серьезное внимание.

© РИА Новости

«В теплом помещении клубни достаточно быстро становятся вялыми и прорастают. На свету они зеленеют, что служит показателем того, что в них образуется опаснейшее ядовитое вещество - соланин. Чрезмерная влажность приводит к гниению клубней», - рассказал эксперт сообщества садоводов.

Чтобы избежать этого, картофель следует хорошо просушить на затемненной прохладной поверхности. Затем отсортировать и только потом убрать в специальные ящики или контейнеры с отверстиями для прохождения воздуха.

Отправлять на хранение лучше морковь средних и поздних сортов. Она пролежит дольше. Корнеплоды следует очистить от грязи, удалить ботву и просушить на солнце. По словам эксперта, самые благоприятные условия для зимовки моркови: температура +1-2 °C и 85-90 % влажности воздуха. Для складирования нужно подобрать деревянные ящики с опилками, листьями рябины или песком. Хороший вариант - ведро с глиной.

Свекла перед закладкой в погреб на зиму нуждается в очистке от земли и ботвы (причем без использования ножа и других острых предметов) и двухдневной просушке в тени на ветру. Для хранения подойдут деревянные ящики. Корнеплоды нужно пересыпать смесью песка с мелом или с сухой гашеной известью. Такие условия создадут в ящиках щелочную среду и будут препятствовать развитию нежелательной микрофлоры. Ящики при этом не нужно плотно закрывать. А в помещении следует поддерживать температуру в +2-3 °C и 85-95 % влажности.

Для зимовки подойдет капуста среднеспелых, среднепоздних или позднеспелых сортов. Причем она должна быть собрана в положенный срок.

Лучшие условия для сохранения сочных хрустящих кочанов: от -1 до +1 °C и 90-95 % влажности, сообщает gorod55.ru.

Ранее диетолог Волкова призвала готовить блюда из сезонных овощей.