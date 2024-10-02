Рецепт коржиков на сливках

В Советском Союзе коржики были очень популярны. Их вкус до сих пор многие помнят. Однако их можно сделать более нежными и сливочными. Вот как этого добиться.

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Возьмите 250 г пшеничной уки, 75 г масла гхи, 100 мл сливок, 100 г сахарной пудры, чайную ложку разрыхлителя и два куриных яйца.

Масло гхи выложите в глубокую емкость, добавьте сахарную пудру и взбейте ее до однородной консистенции. Масса должна стать белого оттенка.

Добавьте сливки, яйцо, разрыхлитель и постепенно всыпайте просеянную муку. Замешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Припылите поверхность мукой, раскатайте тесто, после чего вырежьте коржики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте яичным желтком и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекайте в течение 15 минут.

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