Три рецепта классического лечо

Лечо по-венгерски (оно же «по-болгарски») — это популярная во всем мире овощная закуска. Приводим 3 классических рецепта лечо, которое можно приготовить самостоятельно. Вас ждут:

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Классический рецепт лечо

Болгарские перцы — 1,5 кг;

Помидоры — 1 кг;

Сахар — 50 г;

Соль — 1 ст. л;

Уксус 9% — 1 ст. л;

Растительное масло — 50 мл;

Лук — 2 шт.

Нарежьте перцы полосками, вырезав плодоножки и сердцевины с семенами. Лук очистите и нашинкуйте небольшими кубиками. С помидоров снимите кожицу (для этого выложите их в кипяток, затем перенесите в холодную воду — кожица легко отойдет от мякоти), измельчите в блендере. Соедините томатное пюре с сахаром, солью, маслом и луком. Вскипятите и варите 1–2 минуты. Ослабьте огонь. Выложите в лечо перцы, доведите до кипения и варите 15 минут. Вмешайте уксус. Когда лечо закипит, разлейте его по стерилизованным банкам, герметично закройте.

Натуральное лечо без уксуса и масла

Помидоры — 4 кг;

Болгарские перцы — 2 кг;

Соль — 1,5 ст. л;

Сахар — 2 ст. л;

Перец чили (стручковый) — 1 шт;

Чеснок — 7 зубчиков.

Удалите кожицу с помидоров. Для этого оставьте их в кипятке на 1–2 минуты и перенесите в холодную воду. Кожица легко отойдет от мякоти. Произвольно нарежьте томаты, варите в кастрюле 1 час до состояния пюре. Болгарский перец нарежьте полосками, удалив семена и плодоножки. Чеснок и чили измельчите ножом. Вмешайте ингредиенты в томатное пюре и томите на слабом огне 15 минут. Перелейте в стерильные банки, закатайте.

Итальянское лечо пепероната

Болгарский перец — 4–5 шт;

Помидоры — 4 шт;

Чеснок — 2 зубчика;

Лук — 2 шт;

Белое сухое вино — 100 мл (по желанию);

Свежий базилик — 1 пучок;

Растительное масло — 100 мл;

Сахар — 1 ч. л. (по вкусу);

Соль, перец, специи — по желанию.

Подготовьте овощи. Очищенные от кожицы помидоры нашинкуйте кубиками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими слайсами. Сладкие перцы нашинкуйте полосочками. Жарьте лук с чесночными слайсами в масле до прозрачности в течение 5–7 минут. Следом выложите перцы, готовьте 10 минут до мягкости. Всыпьте помидоры, перемешайте, по желанию добавьте вино. Тушите на слабом огне 15 минут, затем всыпьте крупно нарезанный базилик. Дайте настояться под крышкой в течение 3–5 минут. Подавайте к столу.

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