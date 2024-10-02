Как приготовить фаршированный сладкий перец с овощами

Сладкий перец с начинкой — то самое блюдо, которое можно есть каждый день или поставить на праздничный стол. Причем приготовить начинку для перцев можно по вегетарианскому рецепту.

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Отварить 100 г риса в половине положенного объема воды — он должен получиться немного недоваренным. Взять десяток перцев, срезать верхнюю часть так, чтобы из них получились «стаканчики», промыть внутри от семян. Большую луковицу порезать как можно мельче и обжарить на 3 ст. л. подсолнечного масла до прозрачности. Две крупные моркови натереть на крупной терке и соединить с луком. Посолить и поперчить овощи, держать под крышкой на минимальном огне 7 минут, затем всыпать туда же рис. С помощью ложки нафаршировать смесью сладкие перцы, уложить их в кастрюлю, залить достаточным количеством воды, добавить 3–4 ст. л. сметаны, посолить и тушить около получаса.

Калорийность на 100 г: 49,37 ккал;

БЖУ: 1,33/0,99/8,85;

Время приготовления: 1 час.

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