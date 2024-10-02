Итальянцы уверены: лучшее средство в борьбе со стрессом — это паста. Что ж, жители Апеннинского сапожка, которые съедают в год около 1,6 миллиона тонн пасты, действительно отличаются веселым нравом. Почему бы тоже не настроиться на позитивный лад, заказав чудо-блюдо в ресторане или приготовив его самостоятельно?

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Ivanka

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Спагетти, фетучини, лазанья — разделение пасты на виды наметилось в XVI веке, когда по стране стали открываться первые пастерии-фабрики. А вот когда появились «ракушки» — один из самых популярных типов пасты — вопрос. Одно ясно: придумали их на прибрежном юге, вдохновившись формой морских раковин. Самые гигантские — конкильони: фаршируем их баклажанами со страчателлой и запекаем.

MODUS

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Причислить пасту, которую подают в сырной головке, к традиционным итальянским блюдам можно с натяжкой. История появления блюда покрыта мраком: так делали в маленьких семейных тавернах, а популярность к такой шоу-подаче пришла каких-то пару-тройку десятков лет назад. И все же: обжигаем пармезан крепким алкоголем, соскребаем сыр со стенок «лунки», погружаем в его объятия спагетти и посыпаем трюфелем. Главное — не терять голову (свою) от восторга.

«ЮГ22»

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Глядя на орзо, первое, что приходит на ум, — это, конечно же, рис, который так напоминает эта паста. И вместе с тем орзо с итальянского переводится как ячмень. Неизвестно, почему итальянцам в голову сразу не пришли ассоциации с рисом, но оплошность они позднее исправили, дав пасте на всякий случай еще одно имя — рисони. Значительности мелким зернам орзо обязательно прибавит внушительный лангуст.

UNICA

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Жители Болоньи поклоняются пасте тальятелле: есть даже официальное постановление, что ее ширина должна составлять 12 270-ю часть от высоты башни Азинели, которая является символом города (то есть 8 мм). Такая почитаемая «особа» определенно заслуживает особого соседа на тарелке, и благородный трюфель в самый раз. Младшей сестре тальятелле — тальолини (ее ширина 3 мм) — тоже подобрали достойную компаньонку в «лице» многоуважаемой черной икры.

Salone pasta&bar Moscow

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Если равиолли и тортеллини кажутся вам чем-то обыденным, всегда можно найти более оригинальные по форме варианты пасты с начинкой. Например, карамелле. Название говорит само за себя: это паста в виде завернутых в фантик конфет. Фаршируют их, как правило, сыром. Например, нежнейшим маскарпоне, сливочность которого подчеркнет мясо краба.

Midsummer

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Конкильете, конкильи, конкильоне — у «ракушек» разные имена в зависимости от размера. Первые, самые мелкие, подходят для супов, вторые, средние, хорошо сочетаются с густыми соусами, а самые большие удобно фаршировать. Например, креветками. Испанский соус пиль-пиль на основе рыбного бульона придаст пикантности. А за оригинальность отвечает желе из понзу.

Sapiens

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Солнечная Сицилия на связи! Именно там в X веке (но это не точно) появилась домашняя паста (Casarecce, так и переводится). Тогда прямоугольники теста закручивали вокруг деревянных булавок, придавая пасте форму свернутых свитков. В классическом варианте казаречче обильно поливается песто. Что ж, не будем отходить от канона, а в качестве акцентов добавим креветки, брокколи и бобы эдамаме.

MEDI

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«Есть с почти детским удовольствием и радостью», — переводится с тосканского диалекта слово pappare, от которого и образовано название чуть ли не самой широкой пасты папарделле. Собственно, а какие еще эмоции может вызывать приготовленное на домашний лад блюдо? Яичная лапша, томаты, фета, базилик — ничего лишнего.