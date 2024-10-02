Как правильно выбрать помидоры: четыре надежных способа

Эксперты советуют есть больше овощей для укрепления иммунитета, поэтому многие, придя в магазин, задумываются, как правильно выбрать помидоры. Существует четыре надежных способа.

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Во-первых, для употребления лучше всего подходят умеренно мягкие помидоры. Овощи должны быть ароматными и яркого цвета. Если перед вами недозревший томат, то его лучше не брать, поскольку плод может содержать пестициды и нитраты.

Во-вторых, обратите внимание на форму помидоров. Считается, что неровные томаты более вкусные, чем те, что правильной формы. При этом плоды должны быть упругими, их поверхность — без каких-либо повреждений, слизи, ожоговых пятен. Если вы заметите последние пункты, значит, помидоры испорчены.

В-третьих, понюхайте овощ перед покупкой. Немного потрите помидор — после этого должен появиться насыщенный приятный аромат. Если же запахло кислым, это значит, что овощ залежался и начал гнить. Посмотрите, чтобы у плода был неповрежденный «хвостик».

В-четвертых, существуют особые правила хранения помидоров. В частности, их лучше всего хранить при комнатной температуре. Не возбраняется убрать томаты в холодильник для сохранения свежести.

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