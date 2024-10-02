Рецепт творога с чесноком и зеленью

Аппетитная закуска на скорую руку всего из трех ингредиентов. Творог с зеленью и чесноком подойдет и на завтрак, и на ужин, а также не навредит фигуре — 144 ккал на 100 г.

© unsplash

Вам понадобится 200 г творога, половина пучка кинзы, зубчик чеснока и соль по вкусу.

Творог разомните вилкой или протрите через мелкое сито. Посолите, можете добавить перца. Хорошо промойте зелень горячей водой и обсушите полотенцами. Мелко порубите ее.

К творогу добавьте измельченный чеснок. Можете заменить его на чесночный порошок. Все хорошо перемешайте. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что постное рагу с баклажанами на скорую руку порадует домашних своим вкусом, сочностью и не навредит фигуре — всего 48 ккал на 100 г.

Также NEWS.ru рассказывал, что вкусное сочетание овощей и сыра никого не оставит равнодушным. Овощное жаркое получится вкусным, сочным и не навредит фигуре — всего 76 ккал на 100 г.