Идеальные рецепты омлета и секреты приготовления от шеф-поваров

Яйца незаменимы в здоровом рационе питания: они содержат аминокислоты и белок, нужные организму для укрепления иммунитета и поддержания мышечной массы. Поэтому пышный омлет на сковороде — универсальное блюдо, которое всегда уместно на завтрак, обед и даже ужин. Омлет прост в приготовлении, но может быть невероятно вкусным. «Лента.ру» вместе с шеф-поварами собрала рецепты самых пышных омлетов.

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Как приготовить пышный омлет

«Один из главных секретов пышного омлета — правильные яйца. Они должны быть свежими и крупными, хранить их следует в холодильнике. Чем свежее яйцо, тем легче для взбивания белки, это необходимо для воздушного омлета», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

Для того чтобы омлет получился пышным и вкусным, рекомендуется разбивать яйца в глубокую миску, отделяя белки от желтков, и взбивать их по отдельности. Белки взбивайте до устойчивых пиков — когда вы перевернете миску вверх дном, белковая масса останется внутри. Желтки нужно перемешать до светлой, пышной консистенции, отметила Мосева.

Самый важный момент — соединение белков и желтков. Делайте это очень аккуратно, чтобы максимально сохранить пузырьки воздуха в белковой пене.

Для гарантированной упругости можно добавить немного муки или манки, но важно не переборщить, иначе омлет превратится в плоский корж. Достаточно добавить 1,5 чайной ложки муки или манки в омлетную смесь из четырех яиц.

«Любой омлет готовится под крышкой — это общеизвестный факт. Но мало кто знает, что можно смазать ее сливочным маслом с внутренней стороны. Так образуется больше пара, он поднимет омлет и сделает его более пышным», — Тамара Мосева, бренд-шеф «Теплых бесед»

Как понять, что пышный омлет готов

Чтобы омлет равномерно прожарился и не подгорел, необходимо время от времени потряхивать сковороду. Сначала готовьте его на сильном огне, пока яичная смесь не начнет подниматься и не окрепнет. Затем убавьте огонь до минимума и доведите до полной готовности.

«Обратите внимание на структуру — правильно приготовленный омлет легко сползает со сковороды на тарелку», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Рецепты пышных омлетов

Классический рецепт омлета с молоком

Самый простой, но пышный омлет — отличный завтрак для всей семьи. Приготовить его легко, а разнообразить можно, добавив к классике дополнительные ингредиенты — любимые овощи, специи, сосиски или мясо.

Ингредиенты:

яйца куриные крупные — 3-4 штуки;

соль и перец по вкусу;

50 миллилитров молока;

масло для жарки.

Приготовление

Отделите белки от желтков. Взбейте белки до устойчивых пиков. Перемешайте желтки до светлой, пышной консистенции. Аккуратно добавьте желтки к белкам, перемешайте лопаткой снизу вверх. В полученную смесь добавьте соль, перец, влейте молоко. Разогрейте масло в сковороде. Затем вылейте яйца в сковороду и накройте крышкой. Убавьте огонь до минимума и жарьте омлет три-пять минут, пока он не станет плотным. Сложите омлет пополам и жарьте еще одну-две минуты.

Приготовить такой омлет можно и с колбасой, добавив ее по вкусу.

Омлет «Пуляр» (с воздушным кремом):

Ингредиенты:

3-4 крупных яйца;

50 миллилитров жирных сливок (33 процента);

соль и перец — по вкусу;

1 чайная ложка сливочного масла.

Приготовление

Отделите белки от желтков и взбейте их до устойчивых пиков. Смешайте желтки с солью, перцем и сливками до светлой, пышной консистенции. Аккуратно добавьте взбитые желтки к белкам, перемешайте лопаткой снизу вверх. Растопите сливочное масло в сковороде. Вылейте яйца в сковороду и накройте крышкой. Убавьте огонь до минимума и жарьте омлет пять-семь минут, пока он не станет плотным. Сложите блюдо пополам и подрумяньте еще одну-две минуты с каждой стороны.

Греческий омлет

Можно сделать омлет, который напомнит об отдыхе в Греции. Готовить его очень просто: понадобится сыр фета, черри и, конечно, оливки.

Ингредиенты:

куриные яйца — 4 штуки;

сливки любой жирности — 2–3 столовые ложки;

сыр фета — 120 граммов;

помидоры черри — 2–3 штуки;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

специи и приправы — 1 чайная ложка;

томатный соус — 1 столовая ложка;

оливки — 1 горсть.

Приготовление

Взбейте венчиком яйца, сливки, томатный соус и специи. Добавьте нарезанные оливки. Вылейте омлет на сковородку и выложите кружочки помидоров. Обжарьте омлет с одной стороны, переверните и посыпьте измельченной фетой и зеленью.

Советы по приготовлению омлета

Яйца для омлета

Качественные яйца — первый секрет пышного омлета. Лучше, конечно, использовать домашние, но не всегда есть такая возможность. В магазине выбирайте столовые отборные или диетические.

«Яйца должны быть не слишком легкими и с матовой скорлупой. Чтобы убедиться в пригодности, опустите их в воду: они должны сразу утонуть», — рассказал «Ленте.ру» Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok.

Масло для омлета

Выпекать омлет нужно сразу после взбивания, пока белки не осели. Лучше это делать на сливочном масле: оно ароматнее, чем растительное, и не подгорит, если готовить на медленном огне.

Посуда для омлета

«В идеале — это чугунная или тефлоновая сковорода с антипригарным покрытием. Омлет довольно капризен, нужно следить за качеством посуды и не брать сковороды с тонким или неровным дном — иначе омлет не поднимется. Кроме того, советую взять крышку с отверстием для воздуха — так из блюда уйдет лишняя влага», — Андрей Лебедев, главный технолог PizzaSushiWok.

Омлет без сковороды

Если вдруг все сковороды заняты, можно приготовить пышный омлет в духовке. Такое блюдо получается упругим и не усаживается.