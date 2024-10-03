Морковь по-корейски – это не только вкусная, но и полезная закуска, которая содержит витамины, антиоксиданты и клетчатку. Она стимулирует пищеварение, укрепляет иммунитет и дарит заряд бодрости благодаря пряному вкусу. Этот салат отлично подходит для легкого перекуса или как гарнир к основным блюдам.

Приготовить морковь по-корейски дома совсем несложно, и это гораздо лучше, чем покупать готовый салат в магазине. Домашний вариант позволяет контролировать качество ингредиентов, регулировать остроту и количество специй на свой вкус.

Рецепт классической квашенной капусты

Все, что нужно – это свежая морковь, чеснок, уксус, специи и немного терпения, чтобы дать салату настояться и пропитаться всеми ароматами.

Полный способ приготовления показала в своем видео блогер @ired_cap.