Болоньезе — легенда итальянской кухни: история и современный рецепт

Болоньезе — это классический итальянский соус с мясом, который берет свое начало из региона Эмилия-Романья, а точнее, из города Болонья. Его готовят на основе говяжьего фарша, томатов, овощей и вина. Этот соус традиционно подают с пастой тальятелле, однако за пределами Италии чаще всего сочетают со спагетти.

История происхождения

Рецепт соуса болоньезе насчитывает несколько веков. Первые упоминания о блюде относятся к XVIII веку: его авторство часто приписывают повару будущего папы Пия VII. Предшественником болоньезе, считают исследователи кулинарии, вероятно было похожее французское рагу, которое состояло из измельченных ингредиентов.

Само название «болоньезе» придумал, вероятно, «отец итальянской кулинарии», автор многочисленных сборников рецептов Пеллегрино Артузи в конце XIX века. Интересно, что рецепт из его книги не включал помидоры. Артузи советовал смешивать нежирное филе телятины с луком и морковью, дополнять такую заправку беконом панчетта.

Популяризировать блюдо помогли американцы. Именно они предприимчиво заменили хрупкую пасту тальятелле, которая представляла собой тонкие полоски яичного теста, более прочными спагетти. Дело в том, что тальятелле сложно было доставить за океан: в процессе перевозки изделие ломались. Новую версию болоньезе быстро полюбили американские богачи, и вскоре блюдо можно было встретить даже в самых дорогих ресторанах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

В середине XX века болоньезе стало таким популярным, что производители даже начали выпускать консервированную версию любимого соуса. Сегодня блюдо заслуженно считается одним из самых известных в итальянской кухне.

Готовим болоньезе:

Ингредиенты

Говяжий фарш (старайтесь взять не очень жирный) — 500 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Луковица — 1 шт.

Морковка — 1 шт.

Сельдерей — 1 стебель

Чеснок — 2 зубчика

Томаты (консервированные) — 400 г

Красное вино — 150 мл

Молоко — 100 мл

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Пармезан (для подачи) — 100 г

Пошаговый рецепт

Мелко нарубите лук и морковь (можете натереть), сельдерей нарежьте на маленькие кусочки, чеснок пропустите через чеснокодавку. Обжарьте все ингредиенты до румяности.

Из говядины сделайте фарш (можете купить готовый). Тоже отправьте его на сковородку, жарьте до коричневого цвета, разминая мясо лопаткой.

Влейте красное вино и готовьте до испарения алкоголя. Добавьте консервированные помидоры и лавровый лист, снизьте мощность плиты и тушите соус где-то час-полтора.

За 10 минут до окончания приготовления добавьте молоко, чтобы смягчить вкуса, и как следует все перемешайте. Блюдо поперчите и посолите.

Болоньезе советуем подавать с пастой тальятелле или, что проще, спагетти, посыпав свежим тертым пармезаном.

Делимся полезной информацией о соусе болоньезе.