Лучший способ сделать мягкую морковь хрустящей и сочной

Нередко морковь в холодильнике быстро становится вялой, из-за чего теряет свою сочность. Ее будет сложно натереть на терке или нарезать для супа, но из этой ситуации есть выход.

Такую морковь можно реанимировать. Для этого вам понадобится вода и емкость.

Налейте прохладную воду в кастрюлю и положите в нее вялую морковку. Если на корнеплоде появилась плесень, его необходимо выкинуть.

Оставьте морковь в воде на 10 минут. Затем вытащите ее из воды, обсушите и используйте для приготовления. Влага сделает корнеплод сочным, твердым и хрустящим.

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