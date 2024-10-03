Рецепт для похудения: рагу из рыжиков

Рагу из рыжиков отлично подойдет для разгрузочного дня. Его можно подать как на обед, так и на ужин. Легкое, вкусное блюдо совсем не навредит фигуре — всего 84 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 140 г рыжиков, по 80 г репчатого лука и моркови, по 50 г помидоров черри, зеленого горошка, 40 г белокочанной капусты, 120 г болгарского перца, 15 г чеснока, 40 мл растительного масла, соль, перец по вкусу, 20 г зеленого лука.

Грибы промойте, очистите, нарежьте крупно и отварите в течение 20 минут в слегка соленой воде. Во время варки снимайте пенку. Затем откиньте рыжики на дуршлаг.

Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами. Морковь почистите, нарежьте тонкой соломкой и так же нарежьте капусту. Болгарский перец очистите от семян и перегородок и нарежьте полосками.

Все овощи сложите в сковороду, налейте растительное масло и отправьте на огонь. Тушите на среднем огне помешивая.

Мытые помидоры разрежьте на четвертинки. Выложите грибы и черри на сковородку, посолите, поперчите, налейте 100–150 мл воды и потушите овощи с грибами под крышкой 15 минут.

Чеснок очистите, мелко порубите ножом, выложите к овощам с зеленым горошком. Все перемешайте и потушите еще пару минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что постное рагу с баклажанами на скорую руку порадует домашних своим вкусом, сочностью и не навредит фигуре — всего 48 ккал на 100 г.