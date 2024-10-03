Рецепт спагетти болоньезе для веганов и вегетарианцев

Сегодня предлагаем приготовить еще одно блюдо мировой кухни, рецепт которого адаптирован для вегетарианцев и веганов. Для всех, кто соблюдает принципы здорового питания, — спагетти болоньезе без мяса.

Ингредиенты:

спагетти для веганов — 200 г;

томаты — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

свежий чеснок — 1 долька;

соевое мясо — 80 г;

масло растительное — 2 ст. л.;

соль, специи — по одной щепотке.

Отварить соевое мясо и измельчить его в мясорубке. Лук и чеснок мелко покрошить ножом и пассеровать в сотейнике на масле 5 минут. Добавить соевый фарш, порезанные кубиками помидоры и бульон. Держать четверть часа под крышкой на минимальном огне. Затем посолить и добавить специи. Спагетти приготовить до состояния альденте, откинуть на дуршлаг и выложить в сотейник. Все смешать и тушить 5–7 минут. Веганские спагетти под соусом болоньезе можно подавать, украсив каждую порцию листочками свежего базилика.