Рецепт спагетти болоньезе для веганов и вегетарианцев

Спагетти болоньезе для веганов и вегетарианцев — готовим здоровую пищу
Сегодня предлагаем приготовить еще одно блюдо мировой кухни, рецепт которого адаптирован для вегетарианцев и веганов. Для всех, кто соблюдает принципы здорового питания, — спагетти болоньезе без мяса.
Ингредиенты:
- спагетти для веганов — 200 г;
- томаты — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- свежий чеснок — 1 долька;
- соевое мясо — 80 г;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- соль, специи — по одной щепотке.
Отварить соевое мясо и измельчить его в мясорубке. Лук и чеснок мелко покрошить ножом и пассеровать в сотейнике на масле 5 минут. Добавить соевый фарш, порезанные кубиками помидоры и бульон. Держать четверть часа под крышкой на минимальном огне. Затем посолить и добавить специи. Спагетти приготовить до состояния альденте, откинуть на дуршлаг и выложить в сотейник. Все смешать и тушить 5–7 минут. Веганские спагетти под соусом болоньезе можно подавать, украсив каждую порцию листочками свежего базилика.
- Калорийность на 100 г: 120,5 ккал.
- Время приготовления: 1 час.