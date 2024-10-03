Как выбрать вкусные огурцы: четыре проверенных лайфхака

Покупка огурцов может стать задачкой со звездочкой, если не знать, как правильно их выбирать. Существует четыре проверенных лайфхака, как приобрести эти вкусные овощи.

Первый шаг — обратить внимание на цвет огурца. Овощ должен быть от темно-зеленого до изумрудно-зеленого цвета, иные оттенки допускаются, если вы ищете нестандартный, особый сорт, например барризе или бидиго-лунго. Также важно, чтобы кожура огурца не была чересчур глянцевой.

Второй этап выбора огурцов — осмотр поверхности. Плод должен быть без вмятин, трещин и пятен. Не допускается наличие на поверхности овоща слизи, налета, плесени. При этом огурец может быть как гладким, так и пупырчатым.

Одним из лайфхаков при выборе огурца является выбор размера плода. Для салатов больше подходят длинные и гладкие, поскольку реже склонны к тому, чтобы горчить, а для консервации — короткие и с иголочками.

Четвертый способ выбрать огурцы — посмотреть на плодоножку огурца, если она есть, значит урожай собирали аккуратно. Кроме того, плодоножка защищает плод от попадания внутрь него микробов и грязи. Отметим, что в этом месте овощ должен быть упругим и твердым.