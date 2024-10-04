Какие алкогольные напитки вызывают самое тяжелое и болезненное похмелье

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина перечислила алкогольные напитки, вызывающие наиболее тяжёлое похмелье.

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Биолог назвала виски, красное вино, тёмное пиво, бурбон, ром, коньяк. А прозрачные алкогольные напитки, такие как водка и белый ром, напротив, вызывают не такое сильное похмелье, при этом пользы организму не несут.

«Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — объяснила эксперт.

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