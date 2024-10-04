Эксперты объяснили, почему опасно мыть мясо перед приготовлением блюд

Все знают, что перед едой нужно мыть овощи и фрукты. Однако не все продукты, которые используются для приготовления блюд, должны соприкасаться с водой. В некоторых случаях такой контакт может оказаться опасным, отметили сотрудники петербургского Роспотребнадзора. «ФедералПресс» рассказывает, какие продукты нужно мыть, а какие – ни в коем случае нельзя.

Какие продукты нужно мыть перед едой

Рис и другие крупы промывают для удаления с зерен лишнего крахмала, пыли, шелухи и других загрязнений. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей большую кастрюлю или миску.

Зерна нужно засыпать в емкость, залить водой и перемешать. Затем нужно слить воду. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз. Важно, чтобы вода не была мутной.

Петрушку, укроп, зеленый лук нужно помыть не только перед едой, а также и перед тем, как убрать на хранение в холодильник. Зелень можно замочить в миске на 15 минут, а затем промыть под проточной водой. Раковину перед этим также важно вымыть с моющим средством.

Однако некоторые производители свежих салатных смесей проводят тройную промывку листьев для удаления загрязнений. Об этом говорится на упаковке продуктов, в таком случае салаты мыть не надо.

Что нельзя мыть перед приготовлением

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют мыть мясо птицы и красное мясо, а также рыбу. Дело в том, что мытье таких продуктов под водой не убивает микробы, а только перераспределяет их по различным поверхностям на кухне.

Из-за этого может произойти перекрестное заражение продуктов. При этом многие из них потом не моют. В Роспотребнадзоре уверены, что самый надежный способ убить все бактерии в мясе – достаточная термическая обработка.

С морепродуктами – креветками, моллюсками и так далее – принцип другой. Их важно тщательно промыть. Дело в том, что в таких продуктах часто встречается песок и осколки раковин.

Мыть яйца также не рекомендуется. В домашних условиях возможно попадание бактерий внутрь яйца через микротрещины скорлупы. Напомним, что яичная скорлупа имеет тонкий налет, благодаря которому микробы не попадают в крошечные поры. На производстве яйца очищают так, что слой остается неповрежденным, в домашних условиях это будет сложнее.

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