Простой рецепт томатного сока

Томатный сок — это не только вкусный, но и полезный напиток, богатый витаминами и минералами. Приготовленный в домашних условиях, он намного вкуснее и натуральнее, чем магазинный. В этом рецепте мы расскажем, как сделать томатный сок через мясорубку.

Ингредиенты

Помидоры (желательно брать свежие и сочные, например, розовые) — 2 кг

Соль пищевая — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Сахарный песок — по желанию

Приготовление

Помидоры промойте под холодной водой, чтобы убрать грязь и пестициды.

Удалите плодоножки и нарежьте помидоры на крупные куски.

Пропустите нарезанные помидоры через мясорубку. Это позволит извлечь сок и мякоть.

Чтобы получить более однородный сок, процедите массу через мелкое сито или марлю, удалив семена и кожицу.

По желанию добавьте соль, перец и немного сахара для улучшения вкуса.

Разлейте сок по стерилизованным банкам или бутылкам. Храните в холодильнике или консервируйте для длительного хранения.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: томатный сок богат антиоксидантами, витаминами C и K, а также содержит калий.