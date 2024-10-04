Простой рецепт томатного сока

Готовим томатный сок через мясорубку: очень простой рецепт
Томатный сок — это не только вкусный, но и полезный напиток, богатый витаминами и минералами. Приготовленный в домашних условиях, он намного вкуснее и натуральнее, чем магазинный. В этом рецепте мы расскажем, как сделать томатный сок через мясорубку.
Ингредиенты
- Помидоры (желательно брать свежие и сочные, например, розовые) — 2 кг
- Соль пищевая — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сахарный песок — по желанию
Приготовление
Помидоры промойте под холодной водой, чтобы убрать грязь и пестициды.
Удалите плодоножки и нарежьте помидоры на крупные куски.
Пропустите нарезанные помидоры через мясорубку. Это позволит извлечь сок и мякоть.
Чтобы получить более однородный сок, процедите массу через мелкое сито или марлю, удалив семена и кожицу.
По желанию добавьте соль, перец и немного сахара для улучшения вкуса.
Разлейте сок по стерилизованным банкам или бутылкам. Храните в холодильнике или консервируйте для длительного хранения.
Вот любопытная информация о пищевой ценности: томатный сок богат антиоксидантами, витаминами C и K, а также содержит калий.
- Калорийность: 20 ккал на 100 г;
- время приготовления: 30 минут.