Российский шеф-повар рассказал, чем шокировал Мадонну

Бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал, чем год назад он удивил американскую певицу Мадонну.

"Год назад я готовил для Мадонны. Когда она узнала, что я русский, у нее был шок. Для иностранцев почему-то русские повара – это какие-то большие медведи, которые играют на балалайках. Моя главная задача – разрушить эти стереотипы, показать, что мы давно осознанные, что мы другие и рестораны в России другие", – поделился собеседник.

Сейчас Мухин – известный шеф-повар, обладатель звезды ресторанного гида Michelin. Больше 12 лет он руководит кухней ресторана White Rabbit, флагмана проекта White Rabbit Family. Также он является бренд-шефом порядка 40 ресторанов альянса в России и Дубае. Под его руководством многие заведения, такие как "Горыныч", "Сахалин", White Rabbit, Selfie, "Техникум" и Mushrooms, получили звезды гида Michelin и попали в GreatList, а White Rabbit неоднократно входил в рейтинг "50 лучших ресторанов мира".

"Мне кажется, что московской кухни не существует. В нашем городе можно найти все что угодно в любое время суток. У меня были японцы три дня назад, я с ними нашел рамэн в 5 утра", – отметил Мухин.

Специальный выпуск с Владимиром Мухиным смотрите в эфире проекта "Сити. Едим" на телеканале Москва 24 5 октября в 16:20 и 6 октября в 11:30.