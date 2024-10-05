Польза и вред каперсов для организма: что это и с чем его едят

Каперсы — продукт, известный людям уже несколько тысяч лет. Цветы этого растения, употребляемые в пищу, обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, а также рядом других полезных свойств. Каперсы отлично сочетаются с самыми разными продуктами, их используют для приготовления соусов и салатов, в качестве добавки к пицце и другим блюдам. «Лента.ру» рассказывает, чем полезны каперсы, кому стоит добавить их свой рацион и какие есть противопоказания.

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Что такое каперсы

Каперсы — это небольшие бутоны цветков каперсника (Capparis spinosa), который растет в теплых и засушливых регионах. Родиной этого растения можно назвать побережье Средиземного моря, также дикие каперсы Италии, Испании, Греции и Турции, где каперсы играют важную роль в национальной кулинарии.

Сам по себе каперсник — это многолетнее растение с толстыми, широкими листьями и белыми цветами с розоватыми тычинками. Диаметр бутонов — от 5 до 10 миллиметров. В зависимости от размера, каперсы могут быть более мягкими или плотными, а их цвет варьируется от светло-зеленого до насыщенного оливкового с сероватым или коричневатым оттенком.

Собирают бутоны вручную — иначе можно повредить растение — и зачастую сразу же маринуют или засаливают, чтобы каперсы не потеряли свою текстуру и вкусовые свойства. Вкус каперсов довольно специфический — соленый и островатый, с легкими нотками цитруса.

Первое упоминание каперсов появляется еще в 2700 году до нашей эры в Эпосе о Гильгамеше — древней шумерской поэме. Также каперсы фигурируют в библейском отрывке Экклезиаст 12:5 и в древнеримской кулинарной книге De Re Coquinaria («О кулинарии»).

Виды каперсов

Существует несколько основных видов каперсов. Они разделяются по количеству времени, которое прошло с момента развития бутона до сбора:

Нонпарели — самые маленькие и самые нежные по вкусу каперсы, до 7 миллиметров в диаметре. Чаще всего используются в соусах и в качестве украшения блюд.

— самые маленькие и самые нежные по вкусу каперсы, до 7 миллиметров в диаметре. Чаще всего используются в соусах и в качестве украшения блюд. Серфины — каперсы диаметром 7-8 миллиметров. Имеют более плотную текстуру и хорошо подходят для горячих блюд.

— каперсы диаметром 7-8 миллиметров. Имеют более плотную текстуру и хорошо подходят для горячих блюд. Капуцины — бутоны от 8 до 9 миллиметров, также отлично дополняют горячие блюда.

— бутоны от 8 до 9 миллиметров, также отлично дополняют горячие блюда. Капоте — твердые каперсы диаметром от 9 до 11 миллиметров, которые чаще всего используются в салатах и в блюдах, требующих длительной термической обработки.

— твердые каперсы диаметром от 9 до 11 миллиметров, которые чаще всего используются в салатах и в блюдах, требующих длительной термической обработки. Штрафы — каперсы от 11 до 13 миллиметров в диаметре подают в составе салатов и других блюд, а также в качестве закуски.

— каперсы от 11 до 13 миллиметров в диаметре подают в составе салатов и других блюд, а также в качестве закуски. Груэсас — самые крупные каперсы диаметром более 13 миллиметров. Обладают очень насыщенным вкусом, часто бывают кислыми.

Полезные свойства каперсов

Помимо интересного специфического вкуса, каперсы обладают множеством полезных свойств.

Антиоксидантные. Каперсы содержат флавоноиды, такие как кверцетин, кемпферол и рутин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут снизить риск развития хронических заболеваний: сердечно-сосудистые и рак.

Каперсы содержат флавоноиды, такие как кверцетин, кемпферол и рутин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут снизить риск развития хронических заболеваний: сердечно-сосудистые и рак. Противовоспалительные. Кверцетин, помимо своего антиоксидантного действия, способствует снижению аллергических реакций и воспалительных процессов в организме.

Пищеварительные. Каперсы помогают стимулировать выработку желудочного сока, что способствует лучшему перевариванию пищи. Это может быть полезно для людей с медленным пищеварением или проблемами с желудком. Кроме того, определенные компоненты, содержащиеся в каперсах, могут способствовать более эффективному контролю уровня сахара в крови.

Каперсы помогают стимулировать выработку желудочного сока, что способствует лучшему перевариванию пищи. Это может быть полезно для людей с медленным пищеварением или проблемами с желудком. Кроме того, определенные компоненты, содержащиеся в каперсах, могут способствовать более эффективному контролю уровня сахара в крови. Жиросжигающие. Каперсы — это низкокалорийный продукт. В 100 граммах каперсов содержится около 23 калорий, что делает их отличным вариантом для тех, кто следит за своим рационом и хочет сбросить вес.

Каперсы — это низкокалорийный продукт. В 100 граммах каперсов содержится около 23 калорий, что делает их отличным вариантом для тех, кто следит за своим рационом и хочет сбросить вес. Витаминные. В каперсах присутствует множество витаминов, включая витамин А, витамин К, кальций, железо и медь. Эти элементы важны для поддержания здоровья костей и зрения, также многие из них участвуют в процессе кроветворения. Помимо витаминов, в каперсах содержится около 36 процентов жирных кислот и клетчатка.

Потенциальный вред каперсов

Несмотря на многие преимущества каперсов и обилие полезных веществ, употреблять их нужно осторожно и обращать внимание на некоторые побочные эффекты.

Обострение желудочно-кишечных заболеваний. Каперсы могут раздражать желудок у людей с гастритом или язвой, особенно если их употреблять в пищу в большом количестве.

Каперсы могут раздражать желудок у людей с гастритом или язвой, особенно если их употреблять в пищу в большом количестве. Аллергические реакции. Как и многие другие растительные продукты, каперсы могут вызвать аллергические реакции, особенно у людей с аллергией на цветковые растения.

Обострение заболеваний почек. Консервированные каперсы содержат много соли, что может быть опасно для людей с болезнями почек.

Консервированные каперсы содержат много соли, что может быть опасно для людей с болезнями почек. Повышение артериального давления. Еще один серьезный побочный эффект связан с высоким содержанием натрия, — способность этого вещества повышать уровень артериального давления, что, в свою очередь, грозит развитием сердечных заболеваний. Поэтому употребление каперсов стоит ограничивать людям с гипертонией и склонностью к отекам. Им перед употреблением рекомендуется промывать бутоны каперсов водой, чтобы удалить излишки соли.

Использование каперсов в кулинарии

Каперсы используют во многих кулинарных блюдах, особенно, в средиземноморской кухне. Нераскрывшиеся бутоны сортируют по размеру, подвяливают, а затем солят, маринуют, иногда консервируют в уксусе и растительном масле. Считается, что мелкие каперсы имеют более нежный, а крупные — более пряный вкус. В сыром виде каперсы обычно не едят.

Что можно приготовить с каперсами:

Соусы и заправки. Каперсы часто добавляют в соусы к мясным и рыбным блюдам. Один из самых известных примеров — соус тартар, в который входят каперсы, маринованные или соленые огурцы и майонез. Также каперсы часто добавляют в заправки для салатов.

Каперсы часто добавляют в соусы к мясным и рыбным блюдам. Один из самых известных примеров — соус тартар, в который входят каперсы, маринованные или соленые огурцы и майонез. Также каперсы часто добавляют в заправки для салатов. Гарниры и закуски. Консервированные продукты, в том числе маринованные каперсы, могут быть отличным дополнением для основного блюда, а также для сырной, мясной и рыбной нарезки. Еще их можно подавать с хлебом или крекерами.

Консервированные продукты, в том числе маринованные каперсы, могут быть отличным дополнением для основного блюда, а также для сырной, мясной и рыбной нарезки. Еще их можно подавать с хлебом или крекерами. Рыбные блюда. Каперсы особенно хорошо сочетаются с лососем, тунцом и треской. Их добавляют в маринады или используют для украшения готовых блюд.

Каперсы особенно хорошо сочетаются с лососем, тунцом и треской. Их добавляют в маринады или используют для украшения готовых блюд. Салаты. Салатам каперсы придают свежесть и кислинку. Главное, не переборщить с лимонным соком, который в сочетании с этими цветками будет портить вкус.

Салатам каперсы придают свежесть и кислинку. Главное, не переборщить с лимонным соком, который в сочетании с этими цветками будет портить вкус. Паста. Итальянцы нередко используют каперсы в пасте. Например, знаменитое блюдо — спагетти путтанеска — включает в себя, помимо пасты, каперсы, анчоусы, оливки и томатный соус.

Рецепты блюд с каперсами

Курица с лимоном и каперсами

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 штуки;

Лимон — 1 штука;

Каперсы — 2 столовые ложки;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 3 столовые ложки;

Белое сухое вино — 100 миллилитров (по желанию);

Петрушка — пучок;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриные грудки приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грудки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 5-7 минут с каждой стороны). Выдавите сок лимона и нарежьте чеснок. Когда курица обжарится, уберите ее на тарелку. В ту же сковороду добавьте чеснок, каперсы, лимонный сок и белое вино. Дайте смеси немного покипеть, чтобы все вкусы смешались. Верните курицу в сковороду, добавьте мелко нарезанную петрушку и готовьте еще 3-5 минут. Подавайте с гарниром из картофеля или овощей.

Паста с тунцом и каперсами

Ингредиенты:

Спагетти — 300 граммов;

Тунец в собственном соку — 1 банка (150 граммов);

Каперсы — 2 столовые ложки;

Помидоры черри — 200 граммов;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 3 столовые ложки;

Перец чили — по вкусу;

Лимон — ½ штуки;

Свежая петрушка — пучок;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление: