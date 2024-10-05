Польза и вред каперсов для организма: что это и с чем его едят

Польза и вред каперсов для организма. Что это за продукт и с чем его едят?
Каперсы — продукт, известный людям уже несколько тысяч лет. Цветы этого растения, употребляемые в пищу, обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, а также рядом других полезных свойств. Каперсы отлично сочетаются с самыми разными продуктами, их используют для приготовления соусов и салатов, в качестве добавки к пицце и другим блюдам. «Лента.ру» рассказывает, чем полезны каперсы, кому стоит добавить их свой рацион и какие есть противопоказания.
Что такое каперсы
Каперсы — это небольшие бутоны цветков каперсника (Capparis spinosa), который растет в теплых и засушливых регионах. Родиной этого растения можно назвать побережье Средиземного моря, также дикие каперсы Италии, Испании, Греции и Турции, где каперсы играют важную роль в национальной кулинарии.
Сам по себе каперсник — это многолетнее растение с толстыми, широкими листьями и белыми цветами с розоватыми тычинками. Диаметр бутонов — от 5 до 10 миллиметров. В зависимости от размера, каперсы могут быть более мягкими или плотными, а их цвет варьируется от светло-зеленого до насыщенного оливкового с сероватым или коричневатым оттенком.
Собирают бутоны вручную — иначе можно повредить растение — и зачастую сразу же маринуют или засаливают, чтобы каперсы не потеряли свою текстуру и вкусовые свойства. Вкус каперсов довольно специфический — соленый и островатый, с легкими нотками цитруса.
Первое упоминание каперсов появляется еще в 2700 году до нашей эры в Эпосе о Гильгамеше — древней шумерской поэме. Также каперсы фигурируют в библейском отрывке Экклезиаст 12:5 и в древнеримской кулинарной книге De Re Coquinaria («О кулинарии»).
Виды каперсов
Существует несколько основных видов каперсов. Они разделяются по количеству времени, которое прошло с момента развития бутона до сбора:
- Нонпарели — самые маленькие и самые нежные по вкусу каперсы, до 7 миллиметров в диаметре. Чаще всего используются в соусах и в качестве украшения блюд.
- Серфины — каперсы диаметром 7-8 миллиметров. Имеют более плотную текстуру и хорошо подходят для горячих блюд.
- Капуцины — бутоны от 8 до 9 миллиметров, также отлично дополняют горячие блюда.
- Капоте — твердые каперсы диаметром от 9 до 11 миллиметров, которые чаще всего используются в салатах и в блюдах, требующих длительной термической обработки.
- Штрафы — каперсы от 11 до 13 миллиметров в диаметре подают в составе салатов и других блюд, а также в качестве закуски.
- Груэсас — самые крупные каперсы диаметром более 13 миллиметров. Обладают очень насыщенным вкусом, часто бывают кислыми.
Полезные свойства каперсов
Помимо интересного специфического вкуса, каперсы обладают множеством полезных свойств.
- Антиоксидантные. Каперсы содержат флавоноиды, такие как кверцетин, кемпферол и рутин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут снизить риск развития хронических заболеваний: сердечно-сосудистые и рак.
- Противовоспалительные. Кверцетин, помимо своего антиоксидантного действия, способствует снижению аллергических реакций и воспалительных процессов в организме.
- Пищеварительные. Каперсы помогают стимулировать выработку желудочного сока, что способствует лучшему перевариванию пищи. Это может быть полезно для людей с медленным пищеварением или проблемами с желудком. Кроме того, определенные компоненты, содержащиеся в каперсах, могут способствовать более эффективному контролю уровня сахара в крови.
- Жиросжигающие. Каперсы — это низкокалорийный продукт. В 100 граммах каперсов содержится около 23 калорий, что делает их отличным вариантом для тех, кто следит за своим рационом и хочет сбросить вес.
- Витаминные. В каперсах присутствует множество витаминов, включая витамин А, витамин К, кальций, железо и медь. Эти элементы важны для поддержания здоровья костей и зрения, также многие из них участвуют в процессе кроветворения. Помимо витаминов, в каперсах содержится около 36 процентов жирных кислот и клетчатка.
Потенциальный вред каперсов
Несмотря на многие преимущества каперсов и обилие полезных веществ, употреблять их нужно осторожно и обращать внимание на некоторые побочные эффекты.
- Обострение желудочно-кишечных заболеваний. Каперсы могут раздражать желудок у людей с гастритом или язвой, особенно если их употреблять в пищу в большом количестве.
- Аллергические реакции. Как и многие другие растительные продукты, каперсы могут вызвать аллергические реакции, особенно у людей с аллергией на цветковые растения.
- Обострение заболеваний почек. Консервированные каперсы содержат много соли, что может быть опасно для людей с болезнями почек.
- Повышение артериального давления. Еще один серьезный побочный эффект связан с высоким содержанием натрия, — способность этого вещества повышать уровень артериального давления, что, в свою очередь, грозит развитием сердечных заболеваний. Поэтому употребление каперсов стоит ограничивать людям с гипертонией и склонностью к отекам. Им перед употреблением рекомендуется промывать бутоны каперсов водой, чтобы удалить излишки соли.
Использование каперсов в кулинарии
Каперсы используют во многих кулинарных блюдах, особенно, в средиземноморской кухне. Нераскрывшиеся бутоны сортируют по размеру, подвяливают, а затем солят, маринуют, иногда консервируют в уксусе и растительном масле. Считается, что мелкие каперсы имеют более нежный, а крупные — более пряный вкус. В сыром виде каперсы обычно не едят.
Что можно приготовить с каперсами:
- Соусы и заправки. Каперсы часто добавляют в соусы к мясным и рыбным блюдам. Один из самых известных примеров — соус тартар, в который входят каперсы, маринованные или соленые огурцы и майонез. Также каперсы часто добавляют в заправки для салатов.
- Гарниры и закуски. Консервированные продукты, в том числе маринованные каперсы, могут быть отличным дополнением для основного блюда, а также для сырной, мясной и рыбной нарезки. Еще их можно подавать с хлебом или крекерами.
- Рыбные блюда. Каперсы особенно хорошо сочетаются с лососем, тунцом и треской. Их добавляют в маринады или используют для украшения готовых блюд.
- Салаты. Салатам каперсы придают свежесть и кислинку. Главное, не переборщить с лимонным соком, который в сочетании с этими цветками будет портить вкус.
- Паста. Итальянцы нередко используют каперсы в пасте. Например, знаменитое блюдо — спагетти путтанеска — включает в себя, помимо пасты, каперсы, анчоусы, оливки и томатный соус.
Рецепты блюд с каперсами
Курица с лимоном и каперсами
Ингредиенты:
- Куриные грудки — 4 штуки;
- Лимон — 1 штука;
- Каперсы — 2 столовые ложки;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Оливковое масло — 3 столовые ложки;
- Белое сухое вино — 100 миллилитров (по желанию);
- Петрушка — пучок;
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Куриные грудки приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грудки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 5-7 минут с каждой стороны).
- Выдавите сок лимона и нарежьте чеснок.
- Когда курица обжарится, уберите ее на тарелку. В ту же сковороду добавьте чеснок, каперсы, лимонный сок и белое вино.
- Дайте смеси немного покипеть, чтобы все вкусы смешались.
- Верните курицу в сковороду, добавьте мелко нарезанную петрушку и готовьте еще 3-5 минут.
- Подавайте с гарниром из картофеля или овощей.
Паста с тунцом и каперсами
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 граммов;
- Тунец в собственном соку — 1 банка (150 граммов);
- Каперсы — 2 столовые ложки;
- Помидоры черри — 200 граммов;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Оливковое масло — 3 столовые ложки;
- Перец чили — по вкусу;
- Лимон — ½ штуки;
- Свежая петрушка — пучок;
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния альденте.
- В сковороде на оливковом масле обжарьте мелко нарезанный чеснок и перец чили, добавьте разрезанные пополам помидоры черри и каперсы. Готовьте на среднем огне, пока помидоры не станут мягкими (около 5 минут).
- Добавьте тунец, слейте с него жидкость. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
- Слейте спагетти и добавьте их в сковороду с соусом. Добавьте сок половины лимона, перемешайте.
- Подавайте, украсив мелко нарезанной петрушкой.