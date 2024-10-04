Рецепт для похудения: салат из свеклы с мясом

Острый салат из свеклы с мясом никого не оставит равнодушным. Блюдо получается сытным, питательным и не вредит фигуре — всего 69 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите по 500 г свеклы и говядины, два литра воды, 250 г маринованных огурцов, три яйца, 30 г грецких орехов, 10 г горчицы, 50 мл лимонного сока, 100 мл оливкового масла, два зубчика чеснока, один лавровый лист, два горошка перца и соль по вкусу.

Свеклу вымойте, положите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь и отварите до готовности. Затем остудите, очистите от кожицы и нарежьте небольшим кубиками.

Вымойте говядину, удалите все жилки и пленки. Отварите целый кусок, посолите и поперчите в процессе, добавьте лавровый лист. Готовое мясо потом нарежьте кубиками.

Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Разрежьте их пополам, белки нарежьте кубиком, а желтки оставьте для заправки.

Грецкие орехи измельчите, маринованные огурцы тоже. Для заправки разотрите отварные куриные желтки, добавьте к ним горчицу и перемешайте. Затем добавляйте оливковое масло и перемешивайте, пока заправка не станет однородной. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, влейте лимонный сок и снова перемешайте.

Соедините все ингредиенты салата, добавьте заправку, перемешайте и посолите. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что боул с гречкой — это настоящий кулинарный шедевр. Блюдо богато белками и клетчаткой. Оно хорошо насыщает и не вредит фигуре — всего 65 ккал на 100 г.