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Рыбный день: 7 необычных рецептов для всей семьи

Рыба — это диетический универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. В рыбе полно витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые нужны детям и взрослым, поэтому нутрициологи советуют есть ее почаще. Если вы ищете что-то новое и оригинальное, вот семь необычных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые вдохновят вас по-новому взглянуть на привычное меню.

Рыбный день: семь необычных рецептов для всей семьи
© globallookpress.com

Тартар из тунца с авокадо и манго

  • Тунец свежий — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Манго — 1 шт.
  • Лайм — 1 шт.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Микрозелень — для украшения
  1. Нарежьте тунца мелкими кубиками.
  2. Очистите авокадо и манго, также нарежьте кубиками.
  3. Смешайте тунец, авокадо и манго в миске, добавьте сок лайма, соевый соус и оливковое масло.
  4. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.
  5. Украсьте микрозеленью и подавайте охлажденным.

Лосось в кленовом сиропе с горчицей

  • Филе лосося — 2 куска
  • Кленовый сироп — 2 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ст. л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Смешайте кленовый сироп с горчицей, добавьте сок лимона.
  2. Натрите филе лосося солью и перцем.
  3. Обмажьте лосося смесью кленового сиропа и горчицы.
  4. Запекайте в духовке при 180°C около 15 минут до золотистой корочки.

Карамелизированная треска с имбирем и чесноком

  • Филе трески — 300 г
  • Имбирь — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  1. Нарежьте имбирь и чеснок тонкими ломтиками.
  2. Обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте мед и соевый соус, затем поместите в эту смесь филе трески.
  4. Тушите 10 минут на медленном огне, пока рыба не пропитается соусом.

Севиче из лосося с кокосовым молоком

  • Филе лосося — 200 г
  • Лайм — 2 шт.
  • Кокосовое молоко — 100 мл
  • Красный лук — 1 шт.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Кинза — несколько веточек
  1. Нарежьте лосося мелкими кубиками.
  2. Мелко нарежьте красный лук и перец чили.
  3. Смешайте лосося, лук, чили и кинзу в миске.
  4. Залейте все кокосовым молоком и соком лайма.
  5. Подавайте охлажденным как легкую закуску.

Филе судака в соусе из розмарина и апельсина

  • Филе судака — 2 куска
  • Апельсин — 1 шт.
  • Розмарин — несколько веточек
  • Белое вино — 100 мл
  • Сливки — 50 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Натрите филе судака солью и перцем, добавьте розмарин.
  2. Обжарьте рыбу на сковороде до золотистой корочки.
  3. Добавьте сок апельсина и белое вино, тушите несколько минут.
  4. Влейте сливки, уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут до загустения соуса.

Запеченная скумбрия с лимоном и зеленью

  • Скумбрия — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Очистите скумбрию, сделайте надрезы на коже.
  2. Начините скумбрию нарезанным лимоном, чесноком и петрушкой.
  3. Полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем.
  4. Запекайте в духовке при 200°C около 20 минут.

Роллы с рыбой и киноа

  • Копченый лосось — 100 г
  • Киноа — 100 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Нори — 4 листа
  • Соевый соус — для подачи
  1. Отварите киноа до готовности.
  2. Нарежьте авокадо и огурец тонкими полосками.
  3. На лист нори выложите киноа, затем полоски рыбы, авокадо и огурца.
  4. Сверните ролл и нарежьте на порции.
  5. Подавайте с соевым соусом.