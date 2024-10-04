Рыбный день: семь необычных рецептов для всей семьи

Рыба — это диетический универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. В рыбе полно витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые нужны детям и взрослым, поэтому нутрициологи советуют есть ее почаще. Если вы ищете что-то новое и оригинальное, вот семь необычных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые вдохновят вас по-новому взглянуть на привычное меню.

Тартар из тунца с авокадо и манго

Тунец свежий — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Манго — 1 шт.

Лайм — 1 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Микрозелень — для украшения

Нарежьте тунца мелкими кубиками. Очистите авокадо и манго, также нарежьте кубиками. Смешайте тунец, авокадо и манго в миске, добавьте сок лайма, соевый соус и оливковое масло. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте. Украсьте микрозеленью и подавайте охлажденным.

Лосось в кленовом сиропе с горчицей

Филе лосося — 2 куска

Кленовый сироп — 2 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Смешайте кленовый сироп с горчицей, добавьте сок лимона. Натрите филе лосося солью и перцем. Обмажьте лосося смесью кленового сиропа и горчицы. Запекайте в духовке при 180°C около 15 минут до золотистой корочки.

Карамелизированная треска с имбирем и чесноком

Филе трески — 300 г

Имбирь — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 3 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Нарежьте имбирь и чеснок тонкими ломтиками. Обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте мед и соевый соус, затем поместите в эту смесь филе трески. Тушите 10 минут на медленном огне, пока рыба не пропитается соусом.

Севиче из лосося с кокосовым молоком

Филе лосося — 200 г

Лайм — 2 шт.

Кокосовое молоко — 100 мл

Красный лук — 1 шт.

Перец чили — 1 шт.

Кинза — несколько веточек

Нарежьте лосося мелкими кубиками. Мелко нарежьте красный лук и перец чили. Смешайте лосося, лук, чили и кинзу в миске. Залейте все кокосовым молоком и соком лайма. Подавайте охлажденным как легкую закуску.

Филе судака в соусе из розмарина и апельсина

Филе судака — 2 куска

Апельсин — 1 шт.

Розмарин — несколько веточек

Белое вино — 100 мл

Сливки — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Натрите филе судака солью и перцем, добавьте розмарин. Обжарьте рыбу на сковороде до золотистой корочки. Добавьте сок апельсина и белое вино, тушите несколько минут. Влейте сливки, уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут до загустения соуса.

Запеченная скумбрия с лимоном и зеленью

Скумбрия — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Очистите скумбрию, сделайте надрезы на коже. Начините скумбрию нарезанным лимоном, чесноком и петрушкой. Полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Запекайте в духовке при 200°C около 20 минут.

Роллы с рыбой и киноа

Копченый лосось — 100 г

Киноа — 100 г

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Нори — 4 листа

Соевый соус — для подачи