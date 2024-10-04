Рыбный день: семь необычных рецептов для всей семьи

Рыбный день: 7 необычных рецептов для всей семьи
Рыба — это диетический универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. В рыбе полно витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые нужны детям и взрослым, поэтому нутрициологи советуют есть ее почаще. Если вы ищете что-то новое и оригинальное, вот семь необычных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые вдохновят вас по-новому взглянуть на привычное меню.
Тартар из тунца с авокадо и манго
- Тунец свежий — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Манго — 1 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Микрозелень — для украшения
- Нарежьте тунца мелкими кубиками.
- Очистите авокадо и манго, также нарежьте кубиками.
- Смешайте тунец, авокадо и манго в миске, добавьте сок лайма, соевый соус и оливковое масло.
- Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.
- Украсьте микрозеленью и подавайте охлажденным.
Лосось в кленовом сиропе с горчицей
- Филе лосося — 2 куска
- Кленовый сироп — 2 ст. л.
- Горчица зернистая — 1 ст. л.
- Лимон — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Смешайте кленовый сироп с горчицей, добавьте сок лимона.
- Натрите филе лосося солью и перцем.
- Обмажьте лосося смесью кленового сиропа и горчицы.
- Запекайте в духовке при 180°C около 15 минут до золотистой корочки.
Карамелизированная треска с имбирем и чесноком
- Филе трески — 300 г
- Имбирь — 20 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Нарежьте имбирь и чеснок тонкими ломтиками.
- Обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета.
- Добавьте мед и соевый соус, затем поместите в эту смесь филе трески.
- Тушите 10 минут на медленном огне, пока рыба не пропитается соусом.
Севиче из лосося с кокосовым молоком
- Филе лосося — 200 г
- Лайм — 2 шт.
- Кокосовое молоко — 100 мл
- Красный лук — 1 шт.
- Перец чили — 1 шт.
- Кинза — несколько веточек
- Нарежьте лосося мелкими кубиками.
- Мелко нарежьте красный лук и перец чили.
- Смешайте лосося, лук, чили и кинзу в миске.
- Залейте все кокосовым молоком и соком лайма.
- Подавайте охлажденным как легкую закуску.
Филе судака в соусе из розмарина и апельсина
- Филе судака — 2 куска
- Апельсин — 1 шт.
- Розмарин — несколько веточек
- Белое вино — 100 мл
- Сливки — 50 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Натрите филе судака солью и перцем, добавьте розмарин.
- Обжарьте рыбу на сковороде до золотистой корочки.
- Добавьте сок апельсина и белое вино, тушите несколько минут.
- Влейте сливки, уменьшите огонь и готовьте еще 5 минут до загустения соуса.
Запеченная скумбрия с лимоном и зеленью
- Скумбрия — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка — 1 пучок
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Очистите скумбрию, сделайте надрезы на коже.
- Начините скумбрию нарезанным лимоном, чесноком и петрушкой.
- Полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем.
- Запекайте в духовке при 200°C около 20 минут.
Роллы с рыбой и киноа
- Копченый лосось — 100 г
- Киноа — 100 г
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Нори — 4 листа
- Соевый соус — для подачи
- Отварите киноа до готовности.
- Нарежьте авокадо и огурец тонкими полосками.
- На лист нори выложите киноа, затем полоски рыбы, авокадо и огурца.
- Сверните ролл и нарежьте на порции.
- Подавайте с соевым соусом.