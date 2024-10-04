Как выбрать сыр: четыре надежных способа

Нередко мы задумываемся, как выбрать вкусный сыр. Существует четыре надежных способа приобрести этот кисломолочный продукт и не ошибиться.

Первое, на что стоит обратить внимание, — внешний вид в разрезе. Качественный и свежий сыр будет без трещин на корочке. У продукта должна быть однородная структура с равномерным цветом. Поверхность сыра должна быть сухой, без капелек влаги. Белый налет на продукте также должен настораживать.

Второе — цвет. Помните, что натуральный сыр может быть лишь кремового оттенка, но никак не яркого оранжевого. Встречаются и особые виды сыра, полосатые или пятнистые, однако в этом случае нужно хорошо понимать, что за сорт Вы приобритаете.

Третье — состав. В составе продукта нежелательны любые посторонние добавки: консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы. Состав идеального сыра прост: молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, сычужный фермент или другие молокосвертывающие препараты (ферменты), допускаются соль и хлористый кальций, пищевой краситель аннато.

Четвертое - производитель. Старайтесь не приобретать сыр на стихийных рынках, поскольку это может быть опасно. Если Вы любите ремесленные сыры от домашних производителей, обязательно уточните, есть ли у продавца сертификаты качества и разрешительные документы.