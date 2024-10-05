"Пища богов": польза и вред хурмы
Хурма родом из Китая, она лучше всего растёт в тропиках и субтропиках, таких как Израиль и Турция, а также на юге России.
Основные сорта
- Королёк: круглый, с мягкой коричневой мякотью;
- Мандаринная: напоминает мандарин, но крупнее и без косточек;
- Бычье сердце: крупный и плотный;
- Шарон: сладкий сорт, гибрид хурмы и яблока.
Польза хурмы
Она богата бета-каротином, йодом, железом, калием, магнием и витаминами группы В. Повышает гемоглобин, улучшает работу печени, почек и нервной системы, нормализует давление и пищеварение.
Противопоказания
Из-за высокого содержания сахаров не рекомендуется при диабете и проблемах с поджелудочной железой. Ограничьте употребление при панкреатите и в первые месяцы грудного вскармливания.
Выбор и хранение
«Ищите плоды с подсохшими листочками и яркой окраской. Храните при 0 °C и высокой влажности. Осторожно обращайтесь, чтобы не повредить мягкие плоды», — отмечают специалисты портала "Здоровое-питание.рф".
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