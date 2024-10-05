Нутрициолог развеял миф о пользе смузи

Смузи нельзя назвать диетическим напитком, так как для одного стакана может требоваться несколько дневных норм фруктов, рассказала в беседе с «Радио 1» нутрициолог Жанна Коробейникова. По ее словам, также смузи теряет полезные свойства фруктов и ягод из-за их измельчения.

© unsplash

«Измельчение полезных фруктов и ягод сокращает в них самое ценное — клетчатку. И смузи из прекрасного яблока, банана превращается в углеводную бомбу. Быстро всасывается в кровь, повышает глюкозу, и получается мощный инсулиновый ответ», — объяснила специалист.

Нутрициолог отметила: несмотря на то, что смузи полезнее обычного сока, этот напиток не лучше самих фруктов. Также употребление смузи может вывести из строя метаболические процессы. Мозг не посылает нужным органам сигналы о том, что нужно выделить соки и ферменты для переваривания.

«Когда мы пьем смузи, мы не пережевываем пищу, как задумано природой, а при этом это не вода, а еда», — добавила Коробейникова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соки могут быть вредными из-за содержания фруктозы, которая способствует возникновению ожирения печени. По ее словам, также этот напиток не рекомендуется людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.