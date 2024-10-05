Рецепт для похудения: бейгл из творога

Идеальный перекус на каждый день — творожные бейглы. Блюдо имеет идеально сбалансированный вкус и просто не заменим на утреннем столе, а также не вредит фигуре — всего 214 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 360 г творога, два яйца, 75 г сулугуни, 160 г рисовой муки, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, грамм кунжута и соль по вкусу.

Положите творог в миску и добавьте одно яйцо и один белок. Желток отложите, им смажете бейглы позже. Хорошо перемешайте массу. Включите духовку на 180 градусов.

Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к творогу. Посолите творог, но немного. Все хорошо перемешайте.

Всыпьте рисовую муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Разделите всю массу на шесть равных частей, а затем сформируйте из каждого шарик, приплюсните его и сделайте отверстие посередине.

Противень застелите пергаментом, выложите на него заготовки, смажьте каждый бейгл желтком и посыпьте кунжутом. Поставьте выпекаться на 25 минут. Блюдо готово!

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