Рецепт маринованной капусты со свеклой

Чтобы приготовить маринованную капусту со свеклой, вовсе не обязательно быть опытным кулинаром. Подобрали для вас самый простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне.

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Ингредиенты:

Белокочанная капуста свежая — 2 кг;

Молодая свекла — 300 г;

Свежий чеснок — 6 долек;

Родниковая вода — 1 л;

Сахар — 3 ст. л;

Нейодированная соль — 3 ст. л;

Лавровый лист — 1 шт;

Белый уксус 9% — 100 мл;

Подсолнечное масло — 100 мл;

Черный перец горошком — 10 шт.

Капусту нарубить ножом или натереть на специальной терке, свеклу нашинковать соломкой. Чеснок нарезать лепестками. Все перемешать и уложить в банки.

Для маринада поставить воду на огонь, добавить все ингредиенты, кроме уксуса. Кипятить четверть часа, затем убрать лавровый лист, добавить уксус и убрать с огня. Кипящим маринадом залить овощи и закрыть банки обычными крышками. Остудить и поставить в холодильник. Маринованную капусту со свеклой можно подавать к столу уже через сутки.

Калорийность на 100 г: 77 ккал;

Время приготовления: 30 минут.

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