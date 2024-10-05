Рецепт маринованной капусты со свеклой

Маринованная капуста со свеклой — невероятно простой рецепт
Чтобы приготовить маринованную капусту со свеклой, вовсе не обязательно быть опытным кулинаром. Подобрали для вас самый простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста свежая — 2 кг;
- Молодая свекла — 300 г;
- Свежий чеснок — 6 долек;
- Родниковая вода — 1 л;
- Сахар — 3 ст. л;
- Нейодированная соль — 3 ст. л;
- Лавровый лист — 1 шт;
- Белый уксус 9% — 100 мл;
- Подсолнечное масло — 100 мл;
- Черный перец горошком — 10 шт.
Капусту нарубить ножом или натереть на специальной терке, свеклу нашинковать соломкой. Чеснок нарезать лепестками. Все перемешать и уложить в банки.
Для маринада поставить воду на огонь, добавить все ингредиенты, кроме уксуса. Кипятить четверть часа, затем убрать лавровый лист, добавить уксус и убрать с огня. Кипящим маринадом залить овощи и закрыть банки обычными крышками. Остудить и поставить в холодильник. Маринованную капусту со свеклой можно подавать к столу уже через сутки.
- Калорийность на 100 г: 77 ккал;
- Время приготовления: 30 минут.
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