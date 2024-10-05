Как приготовить запеченную острую свеклу

Наконец, подоспела свекла. Конечно, свежий урожай можно было попробовать и раньше, но на фоне кабачков и огурцов, руки до свеклы, как правило не доходят. Что ж, сейчас самое время готовить горячие блюда. Например, острую свеклу, запеченную в фольге в духовке.

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Ингредиенты:

Свекла — 8 шт. маленьких;

Оливковое масло — 1 ст. л;

Красный перец молотый — 1 ч. л;

Жгучий перец молотый — 1 ч. л;

Черный перец молотый — 1 ч. л;

Соль — по вкусу;

Свежая зелень — для сервировки.

У маленьких свеколок срезать ботву, вымыть, обсушить и прямо с кожурой тщательно обернуть каждую в плотную фольгу. Запекать на противне в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение часа.

Все остальные ингредиенты из рецепта смешать в миске. Свеклу достать из духового шкафа, немного остудить, снять фольгу, выложить на сервировочное блюдо и полить соусом из масла с перцем и солью. Посыпать мелко рубленной свежей зеленью и подавать к столу. Это отличная закуска к любым блюдам или пикантный здоровый перекус.

Калорийность на 100 г: 64,9 ккал;

Время приготовления: 1,5 часа.

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