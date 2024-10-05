Семь рецептов шоколадных десертов

Семь интересных рецептов шоколадных десертов, включая ЗОЖ-варианты
Любите шоколад? Этот невероятно вкусный ингредиент способен подарить множество вкусовых удовольствий. А для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, мы включили и несколько полезных рецептов. Готовьте вкусные десерты с шоколадом без угрызений совести и переживаний по поводу стройности по советам и рекомендациям шеф-повара Руслана Миронова.
Классический шоколадный мусс
- 200 г темного шоколада (70% какао);
- 3 яйца (белки и желтки разделены);
- 30 г сахара;
- 200 мл жирных сливок.
- Растопите шоколад на водяной бане и немного остудите;
- Взбейте желтки с сахаром до пышной массы, затем добавьте растопленный шоколад;
- В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков;
- Взбейте сливки до состояния густой пены;
- Аккуратно смешайте все три массы и распределите по порционным чашкам. Охладите не менее 2 часов.
Шоколадные брауни с авокадо (ЗОЖ)
- 2 спелых авокадо;
- 200 г темного шоколада;
- 50 г какао-порошка;
- 2 яйца;
- 100 мл меда или кленового сиропа;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
- Растопите шоколад на водяной бане;
- В блендере смешайте авокадо, растопленный шоколад, яйца, мед и ваниль;
- Добавьте какао-порошок и перемешайте;
- Вылейте смесь в форму и выпекайте при 180°C в течение 25—30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.
Шоколадные трюфели с орехами
- 200 г темного шоколада;
- 100 мл сливок;
- 50 г измельченных орехов (грецкие, миндаль, фундук);
- 2 ст.л. какао-порошка.
- Растопите шоколад со сливками на водяной бане;
- Остудите массу, затем смешайте с измельченными орехами;
- Скатайте небольшие шарики, обваляйте их в какао-порошке и охладите.
Шоколадно-банановый смузи (ЗОЖ)
- 1 спелый банан;
- 1 ст.л. какао-порошка;
- 1 ст.л. миндального масла;
- 200 мл миндального молока;
- Лед по желанию.
- В блендере смешайте все ингредиенты до однородной массы;
- Добавьте лед для более освежающего эффекта. Подавайте сразу.
Шоколадные маффины с кабачком (ЗОЖ)
- 200 г тертого кабачка;
- 100 г темного шоколада;
- 100 г миндальной муки;
- 50 г какао-порошка;
- 2 яйца;
- 100 мл меда или сиропа агавы;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
- Растопите шоколад на водяной бане;
- Взбейте яйца с медом, добавьте тертый кабачок, растопленный шоколад и миндальную муку;
- Добавьте какао и разрыхлитель. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 180°C в течение 20 минут.
Шоколадный пудинг с чиа (ЗОЖ)
- 3 ст.л. семян чиа;
- 200 мл кокосового молока;
- 2 ст.л. какао-порошка;
- 1 ст.л. меда или сиропа агавы.
- Смешайте кокосовое молоко, какао и мед;
- Добавьте семена чиа, перемешайте и оставьте на 3—4 часа или на ночь в холодильнике;
- Подавайте с ягодами или орехами.
Шоколадный фондан
- 150 г темного шоколада;
- 100 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 80 г сахара;
- 60 г муки.
- Растопите шоколад и масло на водяной бане;
- Взбейте яйца с сахаром, затем добавьте шоколадную массу;
- Постепенно добавляйте муку;
- Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 200°C в течение 10—12 минут. Центр должен остаться слегка жидким, в этом «фишка» этого десерта.