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Семь интересных рецептов шоколадных десертов, включая ЗОЖ-варианты

Любите шоколад? Этот невероятно вкусный ингредиент способен подарить множество вкусовых удовольствий. А для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, мы включили и несколько полезных рецептов. Готовьте вкусные десерты с шоколадом без угрызений совести и переживаний по поводу стройности по советам и рекомендациям шеф-повара Руслана Миронова.

Семь рецептов шоколадных десертов
© unsplash

Классический шоколадный мусс

  • 200 г темного шоколада (70% какао);
  • 3 яйца (белки и желтки разделены);
  • 30 г сахара;
  • 200 мл жирных сливок.
  1. Растопите шоколад на водяной бане и немного остудите;
  2. Взбейте желтки с сахаром до пышной массы, затем добавьте растопленный шоколад;
  3. В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков;
  4. Взбейте сливки до состояния густой пены;
  5. Аккуратно смешайте все три массы и распределите по порционным чашкам. Охладите не менее 2 часов.

Шоколадные брауни с авокадо (ЗОЖ)

  • 2 спелых авокадо;
  • 200 г темного шоколада;
  • 50 г какао-порошка;
  • 2 яйца;
  • 100 мл меда или кленового сиропа;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.
  1. Растопите шоколад на водяной бане;
  2. В блендере смешайте авокадо, растопленный шоколад, яйца, мед и ваниль;
  3. Добавьте какао-порошок и перемешайте;
  4. Вылейте смесь в форму и выпекайте при 180°C в течение 25—30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

Шоколадные трюфели с орехами

  • 200 г темного шоколада;
  • 100 мл сливок;
  • 50 г измельченных орехов (грецкие, миндаль, фундук);
  • 2 ст.л. какао-порошка.
  1. Растопите шоколад со сливками на водяной бане;
  2. Остудите массу, затем смешайте с измельченными орехами;
  3. Скатайте небольшие шарики, обваляйте их в какао-порошке и охладите.

Шоколадно-банановый смузи (ЗОЖ)

  • 1 спелый банан;
  • 1 ст.л. какао-порошка;
  • 1 ст.л. миндального масла;
  • 200 мл миндального молока;
  • Лед по желанию.
  1. В блендере смешайте все ингредиенты до однородной массы;
  2. Добавьте лед для более освежающего эффекта. Подавайте сразу.

Шоколадные маффины с кабачком (ЗОЖ)

  • 200 г тертого кабачка;
  • 100 г темного шоколада;
  • 100 г миндальной муки;
  • 50 г какао-порошка;
  • 2 яйца;
  • 100 мл меда или сиропа агавы;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.
  1. Растопите шоколад на водяной бане;
  2. Взбейте яйца с медом, добавьте тертый кабачок, растопленный шоколад и миндальную муку;
  3. Добавьте какао и разрыхлитель. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 180°C в течение 20 минут.

Шоколадный пудинг с чиа (ЗОЖ)

  • 3 ст.л. семян чиа;
  • 200 мл кокосового молока;
  • 2 ст.л. какао-порошка;
  • 1 ст.л. меда или сиропа агавы.
  1. Смешайте кокосовое молоко, какао и мед;
  2. Добавьте семена чиа, перемешайте и оставьте на 3—4 часа или на ночь в холодильнике;
  3. Подавайте с ягодами или орехами.

Шоколадный фондан

  • 150 г темного шоколада;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 80 г сахара;
  • 60 г муки.
  1. Растопите шоколад и масло на водяной бане;
  2. Взбейте яйца с сахаром, затем добавьте шоколадную массу;
  3. Постепенно добавляйте муку;
  4. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 200°C в течение 10—12 минут. Центр должен остаться слегка жидким, в этом «фишка» этого десерта.