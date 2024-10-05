Семь рецептов шоколадных десертов

Любите шоколад? Этот невероятно вкусный ингредиент способен подарить множество вкусовых удовольствий. А для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, мы включили и несколько полезных рецептов. Готовьте вкусные десерты с шоколадом без угрызений совести и переживаний по поводу стройности по советам и рекомендациям шеф-повара Руслана Миронова.

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Классический шоколадный мусс

200 г темного шоколада (70% какао);

3 яйца (белки и желтки разделены);

30 г сахара;

200 мл жирных сливок.

Растопите шоколад на водяной бане и немного остудите; Взбейте желтки с сахаром до пышной массы, затем добавьте растопленный шоколад; В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков; Взбейте сливки до состояния густой пены; Аккуратно смешайте все три массы и распределите по порционным чашкам. Охладите не менее 2 часов.

Шоколадные брауни с авокадо (ЗОЖ)

2 спелых авокадо;

200 г темного шоколада;

50 г какао-порошка;

2 яйца;

100 мл меда или кленового сиропа;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Растопите шоколад на водяной бане; В блендере смешайте авокадо, растопленный шоколад, яйца, мед и ваниль; Добавьте какао-порошок и перемешайте; Вылейте смесь в форму и выпекайте при 180°C в течение 25—30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

Шоколадные трюфели с орехами

200 г темного шоколада;

100 мл сливок;

50 г измельченных орехов (грецкие, миндаль, фундук);

2 ст.л. какао-порошка.

Растопите шоколад со сливками на водяной бане; Остудите массу, затем смешайте с измельченными орехами; Скатайте небольшие шарики, обваляйте их в какао-порошке и охладите.

Шоколадно-банановый смузи (ЗОЖ)

1 спелый банан;

1 ст.л. какао-порошка;

1 ст.л. миндального масла;

200 мл миндального молока;

Лед по желанию.

В блендере смешайте все ингредиенты до однородной массы; Добавьте лед для более освежающего эффекта. Подавайте сразу.

Шоколадные маффины с кабачком (ЗОЖ)

200 г тертого кабачка;

100 г темного шоколада;

100 г миндальной муки;

50 г какао-порошка;

2 яйца;

100 мл меда или сиропа агавы;

1 ч. л. разрыхлителя.

Растопите шоколад на водяной бане; Взбейте яйца с медом, добавьте тертый кабачок, растопленный шоколад и миндальную муку; Добавьте какао и разрыхлитель. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 180°C в течение 20 минут.

Шоколадный пудинг с чиа (ЗОЖ)

3 ст.л. семян чиа;

200 мл кокосового молока;

2 ст.л. какао-порошка;

1 ст.л. меда или сиропа агавы.

Смешайте кокосовое молоко, какао и мед; Добавьте семена чиа, перемешайте и оставьте на 3—4 часа или на ночь в холодильнике; Подавайте с ягодами или орехами.

Шоколадный фондан

150 г темного шоколада;

100 г сливочного масла;

3 яйца;

80 г сахара;

60 г муки.