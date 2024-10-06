Полезные советы по выбору тыквы

Нижегородцам рассказали о полезных свойствах тыквы, а также о том, как ее правильно выбрать. Советами поделился главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Тыква не более 5 кг будет полезной и вкусной. При этом стоит помнить, что чем плод меньше, чем он слаще и мягче. Если выбирать тыкву крупную, то она может оказаться либо сухой, либо горькой. Спелый плод отличается темной сухой плодоножкой и упругой, мясистой и яркой мякотью.

Стоит обращать внимание на кожуру тыквы: она должна быть равномерно окрашена и не иметь повреждений. Волнистые полосы на кожуре могут говорить о наличии нитратов.