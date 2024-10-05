Как выбрать сало: проверенные способы

Сало — полезный продукт, который любят многие, поэтому нередко встает вопрос, как же его правильно выбрать. Ориентироваться следует на четыре параметра.

Первое, на что следует обратить внимание, это на толщину куска. Она должна должна быть от трех до шести сантиметров. Если этот критерий соблюден, то свинья не была старой, а значит, продукт будет мягким даже около шкурки.

Второй критерий — цвет шкурки. Шкурка должна быть светлой и без щетины. Важно помнить, что шкурка бывает темной из-за того, что ее опалили. В этом случае на ней будут хорошо заметны неравномерные следы подпалин.

Еще один пункт, на который следует обратить внимание, — цвет самого сала. Он должен быть белым или нежно-розовым в центре, допускаются и розовые вкрапления. Сало ни в коем случае не должно быть желтым — это говорит о том, что продукт испорчен.

Четвертый шаг на пути к покупке вкусного сала — запах. Продукт может либо ничем не пахнуть, либо пахнуть свежестью — оба варианта говорят, что перед вами отличный кандидат на приобретение. Не стоит приобретать замороженное сало на несанкционированных рынках.

Важно, чтобы по плотности сало было нежным. На форумах пишут, что нож должен входить в продукт едва ли не как в масло.

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